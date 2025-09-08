Schorowana Elżbieta Zapendowska na wózku na pogrzebie Stanisława Sojki. Te obrazki chwytają za serce

W pogrzebie Stanisława Sojki, który odbył się 8 września, uczestniczyło wiele osobistości, w tym Elżbieta Zapendowska, która poruszała się na wózku.

Obecność Elżbiety Zapendowskiej, pomimo jej problemów ze wzrokiem i kręgosłupem, świadczy o jej szacunku dla zmarłego artysty.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział także m.in. Zbigniew Bogucki (szef Kancelarii Prezydenta RP) i Szymon Hołownia, a Stanisław Sojka został pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Stanisław Sojka na zawsze zapisał się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Jeszcze w sierpniu wydawało się, że jego kariera będzie trwać przez kolejne lata. Miał wystąpić na tegorocznym festiwalu w Sopocie. Zrobił nawet próbę w Operze Leśnej. Potem poszedł odpocząć do hotelu. Po jakimś czasie gruchnęła tragiczna wiadomość: Stanisław Sojka nie żyje. W poniedziałek, 8 września, odbył się pogrzeb artysty, Uczestniczyły w nim wielkie gwiazdy muzyki (m.in. Halina Frąckowiak i Muniek Staszczyk), filmu i teatru (Artur Barciś i Zbigniew Zamachowski) czy dziennikarstwa (Monika Olejnik). Stanisław Sojka został też pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie w imieniu prezydenta RP przyznał szef jego kancelarii - Zbigniew Bogucki. W pogrzebie Stanisława Sojki uczestniczył także marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wśród żałobników znalazła się także Elżbieta Zapendowska. Legendarna jurorka "Idola" i innych programów Polsatu - pomimo ogromnych problemów ze zdrowiem - przyszła oddać hołd Sojce.

Elżbieta Zapendowska od lat zmaga się z poważnymi dolegliwościami. W mediach regularnie pojawiają się doniesienia o tym, że traci wzrok. Na domiar złego to nie są jedyne problemy zdrowotne słynnej jurorki.

Ciągle jestem uzależniona od kogoś. Nie widzę progów, nie widzę schodów, nie widzę niczego praktycznie. Mam swoje lata i jeszcze mi kręgosłup siada

- gorzko wyznała Elżbieta Zapendowska w jednej z rozmów z "Faktem". Nie wiemy konkretnie, dlaczego jurorka poruszała się na pogrzebie Stanisława Sojki przy pomocy wózka, ale być może to właśnie kłopoty z kręgosłupem zmusiły Elżbietę Zapendowską do tego typu wsparcia. Mamy nadzieję, że stan zdrowia jurorki wkrótce się polepszy. Na razie jednak zdejmujemy czapki z głów... Te obrazki chwytają za serce. To, że nauczycielka śpiewu zdecydowała się uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu Stanisława Sojki świadczy zapewne o jej wielkim szacunku do zmarłego. Pokazuje też, że bariery można pokonać.

