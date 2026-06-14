Sebastian Fabijański wyleciał ze szkoły aktorskiej, studiował prawo i walczył w MMA. 19. lat temu przestał pić

Fabijański dorastał w Warszawie i w dzieciństwie został odrzucony ze strony rówieśników. Ojciec próbował "ustawić" syna sportowo - zabierał na treningi piłkarskie, a młody Sebastian rzeczywiście próbował swoich sił w Legii Warszawa i MKS Piaseczno. Marzenia o piłce szybko jednak prysły przez problemy zdrowotne. W szkole Sebastian Fabijański pisał rapy i coraz mocniej ciągnęło go w stronę sztuki.

Trudna droga do aktorstwa

Nie od razu dostał się do szkoły teatralnej? Sebastian Fabijański próbował aż dwa razy. Po niepowodzeniach zaliczył prywatną szkołę aktorską, potem nawet studia prawnicze! Ostatecznie trafił do Akademii Teatralnej w Warszawie, ale wcześniej został wyrzucony z krakowskiej PWST. Jak sam twierdził powodem był jego "zbyt trudny charakter".

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Na ekranie zadebiutował epizodem w "Plebanii", ale prawdziwy przełom przyszedł szybko. Serial "Tancerze" otworzył mu drzwi do branży, a filmy takie jak "Miasto 44" czy "Jeziorak" przyniosły nagrody i uznanie krytyków.

Wkrótce pojawiły się też głośne produkcje - "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", "Belfer", "Botoks" i "Kobiety mafii". Fabijański zaczął być kojarzony z mocnymi, często kontrowersyjnymi rolami.

Fabijański pokonany

Z czasem Fabijański zaczął wymykać się jednej etykietce. Zagrał w "Kamerdynerze", "Psach 3", "Legionach", a jednocześnie poszedł w stronę w muzyki. W 2020 roku wydał rapowy album "Primityw", który pokazał jego drugą, bardziej surową stronę.

W czerwcu 2026 roku Sebastian Fabijański wystąpił podczas koncertu "Premiery" na Festiwalu w Opolu. To właśnie o nim mówiło się najwięcej. Występ aktora i Daryi Frączek wywołał lawinę komentarzy w sieci. Zdaniem fanów, to właśnie ten duet powinien był wrócić do domu z nagrodą. Niestety, nie dostali żadnej statuetki.

Fabijański zaliczył także, kiedy wszedł do świata freak-fightów Fame MMA. Jego walki kończyły się szybkimi porażkami. W 2023 r podczas Fame 19. przegrał walkę z raperem Filipem "Filipkiem" Marcinkiem - w 47. sekundzie rundy pierwszej po lewym sierpowym rywala i nokdaunie, w wyniku upadku doznał kontuzji nogi został wyniesiony na noszach. W grudniu tego samego roku wystąpił w parze z Tomaszem Olejnikiem w głównej walce wieczoru przeciwko Sylwesterowi Wardędze i Wojciechowi Goli w ramach gali Fame: Reborn, w formule bokserskiej w małych rękawicach do MMA. W 11. sekundzie pojedynku przewrócił się, a po ciosie Sylwestra Wardęgi oświadczył, że nie jest w stanie kontynuować tej walki

Życie prywatne na świeczniku

Równie głośno było o jego relacjach. Związany był m.in. z Agnieszka Więdłocha oraz Olga Bołądź, a jego partnerką była także influencerka Julia Kuczyńska, z którą ma syna.

Od 2007 roku Fabijański jest wolny od wszelkich używek. Rzucił m.in. picie, o czym opowiadał dużo m.in. w wywiadzie u Żurnalisty.

W 18. sezonie "Tańca z Gwiazdami" Sebastian Fabijański razem z Julią Suryś przeszli do finału. Gwiazdor przegrał z innym aktorem i zawodnikiem MMA, Gamou Fall'em.

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Sebastian Fabijański szczerze o ojcostwie. Zdradził kulisy opieki nad synem