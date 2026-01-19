Synowie Magdy Umer wystawili na aukcje rzeczy artystki. Oddali przedmioty, z którymi się nie rozstawała

Magda Umer zmarła w grudniu 2025 roku

Magda Umer – wybitna artystka, piosenkarka, reżyserka i dziennikarka – zmarła 12 grudnia 2025 roku. Jej odejście było ogromną stratą dla świata kultury i dla wiernej publiczności, która przez dekady towarzyszyła jej koncertom, spektaklom i interpretacjom poezji śpiewanej. Teraz synowie artystki posatnowili zlożyć jej wyjatkowy hołd i przekazali jej osobiste przedmioty na aukcje WOŚP.

Synowie Magdy Umer oddali jej ulubione przedmioty na aukcje

Informację o aukcjach przekazali sami synowie we wzruszającym wpisie na Facebooku. Podkreślili w nim, jak ważna była dla ich mamy działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Za tydzień 34. finał Wielkiej Orkiestry, którą Mama od zawsze szanowała i wspierała. Zdecydowaliśmy się wystawić na licytację trzy naprawdę wyjątkowe rzeczy”

– napisali Mateusz i Franek. Na aukcje trafiły trzy przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Pierwszym z nich jest mikrofon, z którym Magda Umer przez kilkanaście ostatnich lat niemal się nie rozstawała na scenie. Drugim – jej charakterystyczne różowe okulary, żartobliwie nazywane przez synów okularami do optymistycznego patrzenia na świat. Trzecim przedmiotem jest plakietka – identyfikator z 34. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, z roku, w którym artystka wyreżyserowała koncert „Zielono mi”.

„Taka forma pomocy bardzo by ją ucieszyła”

Jak podkreślili synowie, decyzja o przekazaniu pamiątek na WOŚP była dla nich oczywista.

Zapraszamy do licytacji, jesteśmy pewni, że taka forma pomocy bardzo by ją ucieszyła

– dodali. Wpis spotkał się z dużym odzewem internautów. W komentarzach pojawiają się słowa wdzięczności, wspomnienia i refleksje na temat dorobku Magdy Umer – artystki, która przez lata uczyła wrażliwości, empatii i uważnego słuchania.

Dzięki temu gestowi 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zyskuje dodatkowy, bardzo osobisty wymiar – stając się także symbolicznym hołdem dla jednej z najważniejszych postaci polskiej kultury.

