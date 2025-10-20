Ta koronkowa sukienka wiele przeszła! Po raz kolejny pojawiła się w "Tańcu z Gwiazdami"

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-10-20 5:15

W szóstym odcinku "Tańca z Gwiazdami" widzowie zobaczyli najlepsze, najgorętsze i najbardziej wymagające choreografie sprzed lat w wykonaniu uczestników 17., jubileuszowej edycji show. Skoro te tańce już widzieliśmy, to znamy też i stroje, w których na parkiecie pojawiły się gwiazdy najnowszego sezonu programu Polsatu. Jedna sukienka wyjątkowo rzucała się w oczy. Poznajecie? W "TzG" "zatańczyła" już po raz trzeci.

Szósty odcinek "Tańca z Gwiazdami" mógł w widzach wzbudzić nostalgię. Uczestnicy zatańczyli choreografie sprzed lat - gorące i szalenie trudne, bo takie najlepiej zapadają w pamięć. Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin zmierzyli się z tangiem, które w ponad 15 lat temu zatańczyła Edyta Górniak. Po ich występie gwiazda wstała z miejsca i weszła na parkiet, by zachwalać aktorkę.

Słuchajcie, to jest dokładnie ta choreografia! Jak pani to zrobiła, boże jedyny, jest pani niesamowita, jestem w szoku!  - Edyta Górniak aż się popłakała.

I dodała:

To jest kondycja, żeby zrobić te szpagaty tam. W ogóle pani jest taka śliczna z bliska.

Taniec gwiazdy "Klanu" wzbudził ogromne emocje, a jurorzy aż się pokłócili. Uznali, że Bursztynowicz wykonała kawał dobrej roboty, jednak nie ustrzegła się błędów. Aktorka nie dość, że zatańczyła z klasą, to jeszcze wyglądała jak milion dolarów. Tańczyła w tej samej sukience, którą wcześniej nosiła Górniak. Ale nie tylko! Wdzianko jest dość przetańczone. Jak się okazuje, w show pojawiło się co najmniej trzy razy!

Kto nosił koronkową, czerwoną sukienkę przed Barbarą Bursztynowicz?

71-letnia Bursztynowicz przepięknie prezentowała się w ognistej kreacji uszytej z koronkowej tkaniny. Sukienka wspaniale poruszała się przy każdym jej ruchu. Podobnie jak inne stroje, które tego wieczora miała na sobie gwiazdorska obsada show, tak i czerwona sukienka była już noszona. I to kilka razy.

15 lat temu, podczas 12. edycji "TzG" w koronkach wystąpiła Edyta Górniak, sukienkę nosiła też Ilona Felicjańska, która w "Tańcu z Gwiazdami" pokazała się w 2008 i 2009 r. Gwiazda brała udział w 8. edycji i partnerował jej Robert Kochanek.

Która z pań wyglądała w niej najlepiej? Sami oceńcie!

