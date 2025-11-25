Tak Krzysztof Ibisz świętował 1. urodziny córki. Rodzinne kadry podbiły internet

Choć Krzysztof Ibisz rzadko ujawnia swoje prywatne życie w sieci, tym razem zrobił miłe odstępstwo od tej reguły. Na jego profilu pojawiły się kadry z urodzinowej imprezy Mii – kolorowe balony, pastelowa dekoracja i szerokie uśmiechy całej rodziny stworzyły atmosferę ciepła i bliskości. Gwiazdor zamieścił też krótką wzruszającą dedykację dla swojej najmłodszej pociechy, podkreślając, jak szybko minął pierwszy wspólny rok.

Patchworkowa rodzina Krzysztofa Ibisza

Krzysztof Ibisz od lat łączy obowiązki zawodowe z rolą ojca kilku pociech. Prezenter ma dwóch dorosłych synów - Maksymiliana ze związku z Anną Zejdler i Vincenta, którego doczekał się z eksżoną Anną Nowak. Od 2021 roku prezenter tworzy małżeństwo z Joanną Kudzbalską. Wspólnie wychowują synka Borysa oraz małą Mię, która właśnie skończyła roczek.

1. urodziny jedynej córeczki Krzysztofa Ibisza

W mediach społecznościowych Krzysztofa Ibisza pojawiło się kilka urodzinowych kadrów, które gwiazdor Polsatu opatrzył uroczym opisem:

Nasza Mała Mi już roczek z nami. Nasz kochany Promyczek.

Obserwatorzy natychmiast zareagowali falą serdecznych komentarzy. Pod wpisem pojawiły się życzenia zdrowia, radości i samych pięknych chwil dla małej solenizantki. Internauci nie szczędzili również ciepłych słów pod adresem rodziców, komplementując naturalną i pełną miłości atmosferę.

Pierwsze urodziny Mii stały się dla Ibisza doskonałą okazją, by uchylić nieco drzwi do swojego domowego życia. Z opublikowanych zdjęć bije spokój i radość, które trudno przeoczyć. Jeśli można wierzyć komentarzom fanów - taka odsłona prezentera podoba im się szczególnie, bo przypomina, że poza ekranem i studiami telewizyjnymi Krzysztof Ibisz to przede wszystkim czuły tata.

Krzysztof Ibisz pracuje w Polsacie od ponad 25 lat. Kiedyś dostał propozycję, którą odrzucił!