Tak szykują Andrzeja Dudę do nowego programu w Kanale Zero! Zdjęcia zza kulis. Brak okularów, pędzel i Polska na sercu

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-09-03 14:20

Andrzej Duda niecały miesiąc temu przestał pełnić urząd Prezydenta RP, a już ma nowe zajęcie! Co prawda nie jest to etat, ale nie ma co wybrzydzać. Były prezydent poprowadzi nowy program w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego. Zatem koniec laby! W naszej galerii ze zdjęciami zza kulis prezentujemy, jak szykują Andrzeja Dudę do nowej roli. Pędzel musiał wjechać!

  • Andrzej Duda, zaledwie miesiąc po zakończeniu prezydentury, zaskakuje nowym zajęciem!
  • Były prezydent poprowadzi program w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego.
  • Jak wyglądały przygotowania Andrzeja Dudy do nowej roli i co zdradzają zdjęcia zza kulis?

Andrzej Duda z programem w Kanale Zero

Andrzej Duda długo nie poleniuchuje. Były prezydent już znalazł sobie nowe zajęcie, a przecież jeszcze 5 sierpnia był prezydentem RP. Tym razem został dziennikarzem. Poprowadzi nowy program w Kanale Zero. Informację tę przekazał szef i twórca tego kanału Krzysztof Stanowski, który niedawno... sam kandydował w wyborach prezydenckich. 

Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie

- poinformował Stanowski na platformie X. Andrzej Duda potwierdził, że nie jest to ściema i przy okazji zachęcał do czytania swojej książki. 

Potwierdzam z Kanału Zero. Dziękuję Krzysztofowi Stanowskiemu za zaproszenie. Zapraszam do oglądania i do lektury książki "To ja"

- napisał były prezydent. 

Oto, co robią Andrzej i Agata Dudowie każdego ranka! Nie mogą się powstrzymać

Tak szykują Andrzeja Dudę do nowej pracy

Na profilu Kanału Zero na Facebooku możemy z kolei zobaczyć nagranie, na którym widać, jak ekipa telewizji szykuje go do nowej pracy. Specjalistka od makijażu przejeżdża pędzlem po twarzy byłego prezydenta, który na ten czas musiał zdjąć okulary. Zwróciliśmy też uwagę na to, że Andrzej Duda w marynarkę ma wpiętą biało-czerwoną flagę. Można to odczytać jako deklarację o tym, że Polska i jej problemy ciągle leżą na sercu byłej głowy państwa. Zdjecia zza kulis można zobaczyć w naszej galerii

Nowa praca to kolejny etap rewolucji w życiu Andrzeja Dudy. Niedawno były prezydent musiał się przeprowadzić po 10 latach mieszkania w Pałacu Prezydenckim. 

Musiałem rozpakować rzeczy, które przywiozłem z Warszawy. Z wielkiego mieszkania w Pałacu Prezydenckim do znacznie mniejszego, prywatnego, które już wcale nie było puste, trudno się było przeprowadzić

- zdradził Andrzej Duda w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. 

Tak szykują Andrzeja Dudę do Kanału Zero
17 zdjęć
Sonda
Czy Andrzej Duda był dobrym prezydentem?
Super Express Google News
best duda
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Kanał Zero
ANDRZEJ DUDA
KRZYSZTOF STANOWSKI