Andrzej Duda, zaledwie miesiąc po zakończeniu prezydentury, zaskakuje nowym zajęciem!

Były prezydent poprowadzi program w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego.

Jak wyglądały przygotowania Andrzeja Dudy do nowej roli i co zdradzają zdjęcia zza kulis?

Andrzej Duda z programem w Kanale Zero

Andrzej Duda długo nie poleniuchuje. Były prezydent już znalazł sobie nowe zajęcie, a przecież jeszcze 5 sierpnia był prezydentem RP. Tym razem został dziennikarzem. Poprowadzi nowy program w Kanale Zero. Informację tę przekazał szef i twórca tego kanału Krzysztof Stanowski, który niedawno... sam kandydował w wyborach prezydenckich.

Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie

- poinformował Stanowski na platformie X. Andrzej Duda potwierdził, że nie jest to ściema i przy okazji zachęcał do czytania swojej książki.

Potwierdzam z Kanału Zero. Dziękuję Krzysztofowi Stanowskiemu za zaproszenie. Zapraszam do oglądania i do lektury książki "To ja"

- napisał były prezydent.

Tak szykują Andrzeja Dudę do nowej pracy

Na profilu Kanału Zero na Facebooku możemy z kolei zobaczyć nagranie, na którym widać, jak ekipa telewizji szykuje go do nowej pracy. Specjalistka od makijażu przejeżdża pędzlem po twarzy byłego prezydenta, który na ten czas musiał zdjąć okulary. Zwróciliśmy też uwagę na to, że Andrzej Duda w marynarkę ma wpiętą biało-czerwoną flagę. Można to odczytać jako deklarację o tym, że Polska i jej problemy ciągle leżą na sercu byłej głowy państwa. Zdjecia zza kulis można zobaczyć w naszej galerii.

Nowa praca to kolejny etap rewolucji w życiu Andrzeja Dudy. Niedawno były prezydent musiał się przeprowadzić po 10 latach mieszkania w Pałacu Prezydenckim.

Musiałem rozpakować rzeczy, które przywiozłem z Warszawy. Z wielkiego mieszkania w Pałacu Prezydenckim do znacznie mniejszego, prywatnego, które już wcale nie było puste, trudno się było przeprowadzić

- zdradził Andrzej Duda w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

