Tak teraz wygląda Carmen Electra. Ma 53 lata i twarz jak lalka! Za to figura nic jej się nie zmieniła od "Słonecznego patrolu"

Carmen Electra najlepsze lata, gdy była u szczytu popularności, ma już za sobą. Ale w sieci wciąż obserwuje ją duże grono fanów. To aż 2,2 miliona internautów! Każde zdjęcie, które gwiazda publikuje i każdy filmik, do którego pozuje, a później wrzuca na swoje instagramowe konto, są szeroko komentowane i lajkowane. Carmen działa w sieci bardzo aktywnie, zresztą nie tylko na Instagramie.

Electra, dobrze znana widzom "Słonecznego patrolu" ma konta na wielu platformach, również tych tylko dla dorosłych. 53-letnia gwiazda zarabia, pokazując swoje zdjęcia w sieci, choć nie tylko. Ma również linię kosmetyków.

Carmen Electra była wszędzie, robiła wszystko

Carmen, a właściwie Tara Leigh Patrick, urodziła się w kwietniu 1972 r., a karierę zaczęła robić w latach 90. Tańczyła, śpiewała, była supportem przed Princem (który zainspirował ją do przyjęcia pseudonimu Carmen Electra), występowała w telewizji, a w końcu trafiła do "Playboya".

Najpierw jednak zyskała popularność jako Lani McKenzie w "Słonecznym patrolu". Był rok 1997, gdy ratowniczka pojawiła się w pierwszej roznegliżowanej sesji. Później powtarzała je w kolejnych latach (i w kolejnych pismach), zawsze wypadając perfekcyjnie. Liczba jej wielbicieli rosła z roku na rok.

Electra zagrała w filmach "Starsky i Hutch", "Strasznym filmie", "Poznaj moich Spartan" i około 100 innych produkcjach. Ale jej aktorstwo nigdy nie było bardzo doceniane, za to uroda owszem.

Carmen Electra się nie starzeje

Aktorka wciąż pojawia się w kilku produkcjach rocznie, ale szczyt popularności gwiazdy już dawno minął. 53-latka jednak nie poddaje się w zabieganiu o młody wygląd i właściwie wciąż prezentuje się tak jak przed laty. Co robi, aby olśniewać zgrabną sylwetką i młodzieńczą twarzą, pozostaje tajemnicą. Na ile to kwestia ćwiczeń i zdrowej diety, na ile medycyna estetyczna?

Trzeba przyznać, że czasami jej twarz na filmikach lub zdjęciach wydaje się wręcz zbyt gładka. Prawda? Jeden z nich znajdziecie niżej.

