Tego nie pokazali w telewizji! Jędrzejczyk, Wieniawa i Pavlović przyłapane za kulisami

Latynoska noc za nami, a emocje nie opadły! Tak gwiazdy zachowywały się po programie

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko nie zatańczą już w kolejnych odcinkach show. Ich przygoda z programem zakończyła się podczas latynoskiego wieczoru, ale sportsmenka nie zamierzała żegnać się z parkietem w ponurym nastroju. Za kulisami pokazała fotoreporterom znacznie bardziej rozrywkową stronę swojej osobowości. Były szerokie uśmiechy, wygłupy i czułe gesty wobec tanecznego partnera.

W pewnym momencie Kuroczko wziął Jędrzejczyk na ręce i wyniósł ją ze studia. Ten widok z pewnością przyciągał spojrzenia! Choć odpadnięcie oznaczało koniec ich rywalizacji o Kryształową Kulę, para nie ukrywała, że poza parkietem nie brakuje im dobrego humoru. Joanna pokazała, że nawet po niełatwym werdykcie można zachować dystans i cieszyć się chwilą.

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Wieniawa w jeansach, Pavlović w czerni, a Jędrzejczyk na rękach tamcerza! Tak było za kulisami

W studiu nie zabrakło również Julii Wieniawy, która tym razem postawiła na swobodniejszy, miejski styl. Niebieskie jeansy przyciągały uwagę i pokazały aktorkę w nieco mniej wieczorowym wydaniu. Wieniawa, która podczas tego odcinka wystąpiła w roli jurorki, również zaliczyła moment związany z wpadką na parkiecie. Po wszystkim szybko jednak zniknęła z pola widzenia fotoreporterów.

Na tle luźniejszych stylizacji wyróżniała się Iwona Pavlović. Jurorka pojawiła się w eleganckim czarnym płaszczu i jak zwykle prezentowała się szykownie. Klasyczna czerń okazała się strzałem w dziesiątkę. Pavlović od lat przyciąga uwagę nie tylko swoimi ocenami tanecznych występów, ale również charakterystycznym stylem.

Uśmiech nie schodził z twarzy Mandaryny. Po energetycznej cza-czy artystka z dumą pozowała do zdjęć i chętnie spoglądała w obiektywy. Widać było, że występ dostarczył jej sporo pozytywnych emocji.

Nie mniej ciekawie było w przypadku Heleny Englert. Młoda aktorka, która coraz częściej wymieniana jest w gronie faworytów tej edycji, za kulisami pokazywała swoje bardziej swobodne oblicze. Przed fotografami stroiła zabawne miny i nie przejmowała się obecnością aparatów.

Sporo uwagi przyciągnął również Piotr "Guma" Gumulec. Kabareciarz z uśmiechem salutował fotoreporterom, najwyraźniej zadowolony ze swojego występu. Nie dało się też nie zauważyć jego przemiany fizycznej. Od początku udziału w programie wyraźnie schudł, co również rzucało się w oczy.

Na backstage'u można było spotkać także Izabelę Kunę, która w czapce naciągniętej na uszy wymieniała serdeczne uściski z Michałem Bartkiewiczem. Z kolei Dominik Rupiński, który tym razem zebrał pochwały za swój taneczny występ, nie zabawił długo w studiu. Wśród gości niespodziewanie wypatrzono również Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego.

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