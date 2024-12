To już naprawdę koniec. Przemysław Kossakowski opublikował oświadczenie i się pożegnał

Przemysław Kossakowski po rozwodzie wycofał się z show-biznesu

Przemysław Kossakowski dał się poznać szerszej publiczności jako podróżnik i dziennikarz. Jego nieszablonowe programy telewizyjne, pokazywały życie, jakiego nieczęsto mamy okazję być świadkami: "Kossakowski. Szósty zmysł", "Kossakowski. Inicjacja" i chyba najpopularniejszy "Down the road. Zespół w trasie".

Naprawdę głośno zrobiło się głośno za sprawą związku z Martyną Wojciechowską. Lubiana dziennikarka rzadko opowiada o swoim życiu uczuciowym, więc o ich relacji rozpisywały się wszystkie media. Chociaż wydawali się być naprawdę dobraną parą, to ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Ich rozwód był szeroko komentowany, ale sami zainteresowani o przyczynach rozstania milczeli jak zaklęci. Rok po rozwodzie Wojciechowska stwierdziła, że nie potrafiła być żoną.

Przemysław Kossakowski wydał oświadczenie. To koniec

Po rozwodzie Przemysław Kossakowski wycofał się z show-biznesu i rzadko udzielał się w mediach. Dziennikarz przeprowadził się na wieś i żyje z dala od blasku fleszy. Według medialnych doniesień zajął się budową specjalnego ośrodka dla osób z niepełnosprawnością.

Kilka tygodni temu potwierdziły się krążące od pewnego czasu wiadomości. Przemysław Kossakowski ponownie się ożenił. Jak informowała "Rewia" jego wybranką jest terapeutka Patrycja, którą poznał na planie "Down the road". Według doniesień magazynu to właśnie pod wpływem trzeciej żony dziennikarz wycofał się z showbiznesu i skupił na pomocy osobom niepełnosprawnym. Razem prowadzą fundację.

Teraz Kossakowski podjął kolejną ważną decyzję. Dziennikarz postanowił wycofać się z mediów społecznościowych. W środku nocy powiedział swoim obserwatorom: "do widzenia".

Z biegiem czasu jestem coraz bardziej przekonany, że jeśli miałem coś ważnego do powiedzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych, to zostało już przeze mnie powiedziane. Oczywiście to się może kiedyś zmienić, ale dziś chcę powiedzieć: do widzenia - napisał w pożegnalnym poście na Instagramie.

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy od zrozpaczonych fanów. Część z nich miało nadzieję, że zmieni zdanie. Na razie nic na to nie wskazuje. Obecnie instagramowe konto Przemysława Kossakowskiego nie istnieje.

