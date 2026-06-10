Tyle kosztuje utrzymanie 11 dzieci w Tajlandii. Dominika Clarke zdradza konkretne kwoty

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-06-10 9:15

Dominika Clarke, która zasłynęła jako mama pięcioraczków z Horyńca-Zdroju, postanowiła wyjawić, ile kosztuje utrzymanie całej jedenastki pociech. Kobieta wraz z mężem i dziećmi mieszka obecnie w Tajlandii, ale przyznaje, że tygodniowe wydatki są bardzo zbliżone do tych, które ponosili wcześniej w Polsce.

Dominika Clarke wprost o wydatkach na jedenaścioro dzieci. Kwota wywołuje szok!

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Autor: @rodzinaclarke/ Facebook

W 2023 roku cała Polska mówiła o rodzinie Clarke'ów z Horyńca-Zdroju, gdy na świat przyszły ich pięcioraczki. Dominika i Vincent wychowują łącznie jedenaścioro dzieci, w tym także dwie pary bliźniąt. Teraz o rodzinie znowu zrobiło się głośno, gdy w sieci padła konkretna kwota jej utrzymania.

Rodzina Clarke'ów przeprowadziła się do Tajlandii

Małżeństwo podjęło jakiś czas temu decyzję o opuszczeniu kraju i zamieszkaniu w Tajlandii, skąd chętnie relacjonują swoją codzienność w mediach społecznościowych. Internetowa aktywność Dominiki Clarke budzi stale ogromne zainteresowanie, wywołując zarówno podziw, jak i falę krytyki oraz dociekliwych pytań internautów.

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Dominika Clarke o wydatkach na 11 dzieci

Dominika Clarke postanowiła zaspokoić ciekawość swoich obserwatorów i odpowiedzieć na pojawiające się w głowach obserwatorów pytanie o kwestie finansowe. Z jej facebookowego wpisu wynika, że utrzymanie trzynastoosobowej rodziny pochłania około 2,5 tysiąca złotych tygodniowo na bieżące potrzeby i drobne przyjemności, co daje kwotę rzędu 10 tysięcy złotych miesięcznie. Mama pięcioraczków szczegółowo wyliczyła kilka najważniejszych wydatków i dodała zdjęcia z zakupów, zaznaczając przy tym, że tajlandzkie koszty życia niewiele różnią się od polskich realiów.

"Niezależnie, czy w Polsce, Anglii czy w Tajlandii, koszty utrzymania tylu osób są naprawdę wysokie. Mleko dla dzieci: ok. 400 zł/tydzień. Pampersy i środki higieny: ok. 300 zł/tydzień. Jedzenie dla wszystkich: ok. 200 zł/dzień. Średnio potrzeba około 2500 zł tygodniowo, by zaspokoić wszystkie potrzeby i drobne przyjemności. Co ciekawe, koszt ten był bardzo podobny w Polsce" - czytamy.

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RODZINA CLARKE