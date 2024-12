Ulubieniec widzów pożegna się z "Tańcem z Gwiazdami"?! Dostał lepszą ofertę?

Zaledwie kilka tygodni temu poznaliśmy zwycięzców piętnastej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Obecnie trwają prace nad kolejną edycją. Wiele wskazuje na to, że w nowych odcinkach może zabraknąć jednego z ulubieńców widzów. Ma na oku coś innego.