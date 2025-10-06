Ojciec Roxie dostał prezent marzeń. Węgiel nie szczędzi grosza! Aby zażyć TEGO luksusu musi pójść do ogródka

Roksana Węgiel zafundowała ojcu na 50. urodziny luksusową saunę do ogrodu.

Gwiazda spełniła marzenie ojca, pokazując jednocześnie, że mimo międzynarodowej kariery najważniejsza jest dla niej rodzina.

Roxie kupiła tacie... luksusową saunę do ogródka

Podczas gdy inni jubilaci dostają zegarki, perfumy czy ulubione trunki, ojciec Roksany Węgiel doczekał się prezentu z prawdziwego zdarzenia. Na podwórku rodzinnego domu pod Jasłem stanęła nowoczesna, designerska sauna. Na zdjęciach opublikowanych przez wokalistkę widać, jak Rafał Węgiel przecina czerwoną wstęgę i po raz pierwszy otwiera drzwi do wymarzonego domku. Twarz mężczyzny mówiła wszystko – wzruszenie i radość mieszały się z niedowierzaniem.

Zawinęli się w ręczniki, przywdziali śmieszne czapeczki i wskoczyli na relaks

Na ujęciach, które Roxie wrzuciła do sieci, można zobaczyć całą familię oddającą się wspólnemu relaksowi. W saunie zasiedli razem jubilat, jego żona i córki – w tym oczywiście sama Roksana. Uśmiechy, ręczniki, szlafroki i pełen chill – wyglądało to jak prywatne spa, a nie zwykłe rodzinne świętowanie.

Tato, jeszcze raz wszystkiego najlepszego! Kochamy Cię! Wybraliśmy prezent, który zostanie na lata… Tata zaraził mnie miłością do sauny, jak byłam mała i tak zostało po dziś dzień

– napisała Roksana w opisie zdjęć. Jak dodała, jej ojciec od dawna marzył o własnej saunie. Teraz, dzięki finansowym możliwościom córki, to marzenie udało się spełnić.

Roxie w wielkim świecie

20-letnia wokalistka nie ukrywa, że może pozwolić sobie na gesty, które dla przeciętnego Polaka brzmią jak ekstrawagancja. Jej kariera nabiera rozpędu, majątek rośnie, a Roxie chętnie inwestuje zarówno w siebie, jak i w rodzinę. Ostatni miesiąc spędziła w podróżach – zwiedziła Bali, Dubaj i Madryt, a niedługo rozpoczyna studia w Londynie. Mimo intensywnego życia na walizkach zawsze znajduje czas, by wrócić w rodzinne strony i pielęgnować więź z bliskimi.

Sauna w ogrodzie to prezent nie tylko efektowny, ale i praktyczny – posłuży rodzinie przez długie lata. Zdjęcia, na których widać jubilata relaksującego się z córką i bliskimi, już podbijają internet. Fani Roksany prześcigają się w komentarzach, że taka córka to prawdziwy skarb.

