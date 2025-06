Will Smith zachwycił się polskim zespołem! "Zdecydowanie zabieram ich w trasę"

Aneta Zając z 14-letnimi synami nie ma łatwo! Wychowuje ich sama. Z ich tatą rozstała się, gdy chłopcy mieli rok. Co zdradziła?

Will Smith odwiedził Polskę. Wizytę spędził bardzo aktywnie

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska po raz kolejny zorganizowali Wielką Aukcję Charytatywną Top Charity. Dochód z imprezy przeznaczony jest na cele charytatywne. To wyjątkowe wydarzenie jak zawsze zgromadziło największe polskie gwiazdy. Ale to nie wszystko! Nie zabrakł również twarzy rozpoznawalnych na całym świecie.

Galę ponownie wsparł tłum gwiazd. Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.), Anja Rubik (41 l.), Malwina Wedzikowska, Cezary Pazura (62 l.) z żoną Edytą, Izabela Janachowska, Ewa Chodakowska i Agnieszka Woźniak-Starak to tylko niektóre z nich.

W tłumie polskich sław można było wypatrzyć również... Willa Smitha, który od lat jest jedną z największych gwiazd Hollywood. Filmy takie jak "Faceci w czerni" czy seria "Bad boys" przyniosły mu światową sławę. Jako raper zdobył zaś cztery statuetki Grammy. Aktor przybył na aukcję na zaproszenie głównego partnera wydarzenia - marki luksusowych alkoholi. W pewnym momencie - jako niespodzianka wieczoru - wyszedł na scenę i zaśpiewał jeden ze swoich hitów.

Will Smith zachwycił się polskim zespołem

Will Smith (56 l.) postanowił zostać w Polsce na kilka dni, które spędził bardzo aktywnie. Gwiazdor wszystko relacjonował na swoim Instagramie, gdzie obserwuje go niemal 70 milionów osób. Gwiazdor spotkał się m.in. z Lechem Wałęsą (81 l.)!

To chyba pierwszy raz, gdy spotykam kogoś, o kim uczyłem się w szkole - napisał pod serią wspólnych zdjęć.

Smith miał również okazję wysłuchać polskich artystów. Pojawił się na występie duetu Alien i Majtis, znanego z programu "Must Be The Music". Wyjątkową niespodziankę przygotowali dla niego Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" Uniwersytetu Śląskiego. Gwiazdor przyleciał na miejsce helikopterem i został przywitany utworem, który doskonale zna każdy fan filmu "Faceci w czerni".

56-latek nie krył swojego zaskoczenia, ale wszystko wskazuje na to, że folkowa wersja jego hitu przypadła mu do głosu. Na Instagramie udostępnił rolkę, na której widać, jak podskakiwał z zachwytu.

To mi uświadamia, jak zły gramatycznie jest ten tekst. [...] Są genialni - mówił z uśmiechem.

Publikując nagranie na Instagramie dodał przy nim podpis, który z pewnością bardzo ucieszył młodych artystów.

Zdecydowanie zabieram ich w swoją trasę! - napisał Smith.

