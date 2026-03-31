Willa Amaro, w której mieszkała Rozenek, jest na sprzedaż. Cena po obniżce wciąż powala!

Wilanów to dzielnica Warszawy, która kojarzy się z luksusowym stylem życia. Odzwierciedlają to liczne posiadłości o bardzo wysokich wartościach. Należy do nich dom zaprojektowany przez kucharza znanego z programów telewizyjnych i jego żonę. Wojciech Modest Amaro aktualnie mieszka już poza miastem: przeszedł duchową przemianę i przeprowadził się z ukochaną Agnieszką na wieś. Ich posiadłość przez kilka lat wynajmowali Majdanowie, czekając aż będą mogli wprowadzić się do własnych czterech ścian. Teraz celebrycka willa może trafić w ręce nowego właściciela, który musi na nią przygotować niezłą sumkę.

Amaro zaprojektował, Rozenek-Majdan z rodziną wynajmowała

Jak donosiły media, po związaniu się z Radosławem Majdanem prowadząca program "Perfekcyjna pani domu" celebrytka zdecydowała się z ukochanym zamieszkać w luksusowym domu w Wilanowie. Twórcami tej 300-metrowej rezydencji z dużym tarasem oraz basenem byli Wojciech Modest Amaro i jego żona, Agnieszka. Małgorzata Rozenek-Majdan urządziła wnętrza w stylu amerykańskim i mieszkała tak z rodziną przez około cztery lata, gdy wreszcie zakończyła się budowa ich wymarzonego domu. Nie brakowało tam luksusów, takich jak... komora hiperbaryczna.

Willa celebrytów na sprzedaż. Cena? Lepiej usiądźcie

Od pewnego czasu dom Amero i Majdanów szuka nowego właściciela. Ostatnio wnętrza wymyślone przez celebrytkę i piłkarza pokazał w mediach społecznościowych agent nieruchomości. Doskonale znane fanom polskiego show biznesu przestrzenie wciąż robią wrażenie. W jadalni widoczny jest ogromny, czarny stół, a cały dom jest doskonale oświetlony za sprawą dużych okien. Na piętrze mieszczą się trzy sypialnie, w tym jedna potężna sypialnia małżeńska wraz z garderobą. W ogrodzie znajdziemy zaś basen.

Rezydencja jest dalej dostępna na sprzedaż, co jest stanem trwającym już od dłuższego czasu. Choć jeszcze trzy lata temu kosztowała 10,9 mln złotych, dziś jej cena jest już o ponad milion niższa. Ile musi wyłożyć przyszły właściciel celebryckiej willi? Aktualnie suma wynosi 9,8 mln złotych.

Dziś dawni mieszkańcy żyją poza Warszawą

Obecnie Małgorzata i Radosław Majdanowie z dziećmi mieszkają w ukończonym domu w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Budowa 400-metrowej posiadłości była sporo opóźniona, o czym w wywiadach i mediach społecznościowych często rozprawiała związana z TVN celebrytka. Wojciech Modest Amaro wraz z bliskimi również porzucił miejski zgiełk i wyprowadził się poza Warszawę. Kucharz otwarcie mówiący o swojej głębokiej wierze mieszka na katolickiej farmie Forgotten Fields.

