Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska tworzą od jakiegoś czasu związek małżeński. Dla gwiazdora zespołu "Ich Troje" to już piąta żona. Para, sądząc po zdjęciach i filmach publikowanych w mediach społecznościowych, wydaje się szczęśliwa. Oczekują nawet wspólnego dziecka, ponieważ Pola Wiśniewska jest w ciąży. Oczywiście zdarzały im się nietypowe występki, jak na przykład to, kiedy Pola spoliczkowała Wiśniewskiego na wizji, albo to, kiedy zamieściła nietypowy wpis na Instagramie dotyczący złości i zmęczenia. Poza tym jednak zakochani zapewniają, że dobrze im się razem żyje. Niestety, Michał Wiśniewski w przeszłości pokazał, że nie jest zbyt stały w uczuciach. Czy Pola to zmieni i tym razem będzie to związek na wieki? Ich przyszłość w swojej wizji zobaczył jasnowidz Wojciech Glanc. Nie jest to nic pozytywnego. "Widzę rozstanie", mówi jasnowidz w rozmowie z "Super Expressem".

Czytaj także: Jasnowidz Glanc zobaczył przyszłość Cichopek i Kurzajewskiego. Rozstaną się i znajdą nowych partnerów?! Wiemy, kiedy to nastąpi

Czytaj również: Jasnowidz Glanc miał przerażającą wizję! Zobaczył ŚMIERĆ wielkiej gwiazdy. "Nie chcę krakać..."

Wiśniewski weźmie rozwód z Polą?! Jasnowidz Glanc podaje datę. Zobaczył przykrą wizję

Jasnowidz Wojciech Glanc zobaczył w swojej przykrej wizji, że Michał Wiśniewski może wziąć rozwód z Polą Wiśniewską. To ona jednak będzie tą osobą, która zdecyduje o rozstaniu. Podano nawet konkretną datę! 2025 lub 2026 rok.

- Przewiduję, że ich związek potrwa jeszcze dwa, góra trzy lata - mówi jasnowidz Wojciech Glanc w rozmowie z "Super Expressem". - Trochę złośliwie powiem, że Michał Wiśniewski stworzył chyba więcej związków, niż utworów, a szkoda. Życzę mu oczywiście szczęścia i ustatkowania się, ale myślę, że ten jego charakter się nie zmieni, to nie leży w jego naturze. On lubi życie burzliwe, dużo emocji, a one w pewnym momencie wygasają i trzeba ich na nowo szukać - przewiduje Wojciech Glanc.

Jasnowidz zaznacza, że jego wizja przewiduje, że Polę Wiśniewską czeka nowy związek, który przetrwa długie lata, ale nie będzie to związek z Michałem Wiśniewskim. Są to jednak tylko jego przewidywania, to, co pokazała mu wizja przyszłości. Nie wiadomo oczywiście, czy się to sprawdzi. Jasnowidz podkreśla, że życzy parze szczęścia. A jaki będzie tego finał? Czas pokaże.

Jasnowidz Wojciech Glanc. Kim jest?

Jasnowidz Wojciech Glanc jest jednym z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Znany szerszej publiczności dzięki udziałowi w drugiej edycji programu "Big Brother", gdzie wystąpił jako brzuchomówca z lalką o imieniu Eustachy. Widzowie kojarzą go także z występu w programie "Mam Talent". Wojciech Glanc jest hipnotyzerem, showmanem, aktywistą, wydaje także książki. A to tylko kilka spośród wielu aktywności, jakich się podejmuje. Aktualnie najbardziej jest znany właśnie z działań związanych z jasnowidzeniem. Prowadzi warsztaty jasnowidzenia i publikuje swoje wizje oraz porady w mediach społecznościowych.

Zobacz również galerię zdjęć: Michał Wiśniewski stracił robotę, nie boi się o pieniądze

Sonda Czy wierzysz w przepowiednie jasnowidza Wojciecha Glanca? Tak Nie Trochę