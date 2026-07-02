Zendaya zapomniała spodni? Pokazała się w samej koszulce i szpilkach. Wcześniej odsłoniła coś innego!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-07-02 12:16

Zendaya podczas paryskiej premiery filmu "Spider-Man: Brand New Day" pojawiła się w stylizacji, o której mówi cały świat. Aktorka zrezygnowała z klasycznej sukni i postawiła na obszerny T-shirt z wizerunkiem Spider-Mana, który założyła jak mini sukienkę. Całość uzupełniła jedynie białymi szpilkami i efektowną biżuterią. Minimalizm? Zdecydowanie. Nuda? Ani trochę! Zresztą oceńcie sami.

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"Spider-Man: Brand New Day" to czwarta część serii z Tomem Hollandem w roli głównej. Akcja filmu rozgrywa się po wydarzeniach z filmu "Spider-Man: No Way Home", gdy świat zapomniał o Peterze Parkerze. Bohater wiedzie samotne życie i skupia się na walce z przestępczością, jednak nowe zagrożenie zmusza go do kolejnej wielkiej próby. Obok Toma Hollanda na ekranie zobaczymy m.in. Zendayę jako MJ. Premiera kinowa, także w Polsce, została zaplanowana na 31 lipca 2026 roku.

Od kilku tygodni Zendaya i Tom Holland promują produkcję, pokazując się w europejskich miastach. Niedawno zawitali do Paryża, gdzie piękna 29-latka pokazała się w koszulkowej mini i szpilkach, wyglądała więc jakby zapomniała spodni.

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Zendaya promuje nowy film w pajęczych stylizacjach

Jak się okazało, kultowa koszulka wcale nie pochodziła z luksusowego domu mody. Stylista Law Roach zdradził, że znalazł ją na eBayu za niecałe 35 dolarów. To kolejny dowód na to, że w przypadku Zendai liczy się przede wszystkim pomysł, a nie metka. W sieci błyskawicznie pojawiły się tysiące komentarzy. Niektórzy byli zachwyceni odważnym podejściem gwiazdy, inni wcale nie. A jednak prosty zestaw - koszulka, szpilki, trochę biżuterii i... nic więcej, sprawdził się doskonale.

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To nie jest pierwszy raz, gdy Zendaya zachwyca podczas promocji filmów o Spider-Manie. Na przestrzeni ostatnich tygodni pokazała się w całej serii stylizacji nawiązujących do komiksowego bohatera. W Londynie olśniła w efektownej sukni Galliano ozdobionej motywem pajęczej sieci i głębokiem dekoltem na plecach, pokazała się też w czerwono-niebieskim zestawie Versace z 1997 r. inspirowanym kolorami Spider-Mana. 

ZDJĘCIA z kolejnych wyjść gwiazdy znajdziecie w GALERII.

Jak oceniacie jej stylizacje? 

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