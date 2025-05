Rodzina Sławomira Mentzena: dziadkowie, rodzice, jedyny brat. Pochodzenie rodziny Mentzenów

Życiorys Sławomira Mentzena

Sławomir Mentzen, to znany polityk Konfederacji, który urodził się w 1986 roku w Toruniu. W tym mieście dorastał i chodził do szkoły, ukończył liceum ogólnokształcące oraz zdobył wyższe wykształcenie. Polityk Konfederacji ma licencjat z fizyki teoretycznej oraz doktorat z nauk ekonomicznych. Prywatnie jest żonaty z Agnieszką Mentzen, małżeństwo ma trójkę dzieci: Franciszka, Alicję oraz Helenę.

Sławomir Mentzen pochodzenie. Skąd pochodzi jego nazwisko?

Wiele osób może zastanawiać się, jakie pochodzenie ma Mentzen, z uwagi na jego nazwisko. Polityk sam o tym mówił w jednym z wywiadów. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim polityk przyznał, że "Mentzen" to nazwisko pochodzenia niemieckiego

- Moja rodzina od strony ojca pochodzi z okolic Tucholi i tam mieszkali jeszcze w XIX w. Mój pradziadek, Mentzen, pojechał na pierwszą wojnę światową na front wschodni i zginął. Natomiast zanim zginął, zdążył spłodzić dzieci z Polką - wyjaśnił polityk.

Wyjaśnił też szczegóły dotyczące swoich przodków, konkretnie dziadków: - Dziadek był Józef, brat był Hans. Ich los się bardzo dziwnie potoczył, ponieważ byli w podobnym mniej więcej wieku, nieduża różnica wieku była pomiędzy nimi, natomiast Józef stał się Polakiem w dwudziestoleciu międzywojennym, a Hans był Niemcem.

Mentzen wyjaśnia, jak potoczyły się losy jego przodków. Brat jego dziadka był w Wehrmachcie

Także w jednym ze wpisów w mediach społecznościowych Mentzen odniósł się do historii swojej rodziny, wyjaśnił dokładnie jej pochodzenie, opisał, kim byli jego przodkowie, a konkretnie dziadkowie. Było to jeszcze przed wyborami parlamentarnymi 2023. Mentzen napisał wówczas: - Kampania wyborcza nabiera tempa tak dużego, że dorobiłem się właśnie własnego dziadka w Wehrmachcie. No, może nie dziadka, tylko brata dziadka, ale i ten przecież się przyda, żeby mnie nim okładać. Otóż dziennikarze dokopali się do informacji, że brat mojego dziadka w trakcie wojny był w Wehrmachcie, Selbstschutz i SA, a także znęcał się nad Polakami. Piszę wam o tym dlatego, żebyście dowiedzieli się tego ode mnie (..). A teraz przechodzę do rzeczy.

Dalej wyjaśnił, że jego pradziadek Józef Mentzen był 100 procentach Niemcem. Mieszkał przed I wojną światową w okolicach Tucholi, miał z żoną Polką dwóch synów - Jana i Józefa i zginął w trakcie I wojny światowe. Nie dane mu było nawet zobaczyć swojego młodszego syna, a dziadka polityka - Józefa. Prababka Mentzena zaś wyszła ponownie za mąż, za Polaka.

Następnie Sławomir Mentzen wyjaśnił, że w styczniu 1939 roku jego dziadek Józef ożenił się z Dominiką Serwaczyńską, a gdy wybuchła wojna, wstąpił do Wojska Polskiego:

- Nie wszyscy pewnie wiedzą, ale na Pomorzu trwała wtedy zorganizowana akcja mordowania Polaków przez Niemców. Zamordowany został wtedy, za fakt posiadania wyższego wykształcenia, brat mojej babci, będący zresztą długoletnim kolegą mojego dziadka. To zdaje się, ostatecznie przesądziło, że dziadek nie miał wątpliwości, że chce jednak być Polakiem. Odmówił zostania Niemcem, odmówił zgody na likwidację swojej polskiej żony, za co oboje zostali wysiedleni w okolice Lublina. Tam uciekł do lasu, wstąpił do AK, gdzie doszedł do egzekutywy - wykonywał wyroki śmierci na agentach, kolaborantach i im podobnych. Po wejściu Sowietów był poszukiwany przez NKWD, na chwilę znalazł się w II Armii WP. Trafił do więzienia, z którego uciekł, został schwytany w Czechosłowacji. W międzyczasie urodziła mu się córka. (...) W 1957 roku urodził się mój Ojciec. Dziadek zmarł w 1982 roku, 4 lata przed moim urodzeniem, więc nigdy go nie poznałem - zakończył opowieść o dziadku Mentzen.

Wyjaśnił również losy brata owego dziadka, czyli Jana Jana, zwanego Hansem.

- Zawsze uchodził za cwaniaka, nie był lubiany przez resztę rodziny, mówiono na niego Hans. Prawdopodobnie nie bez powodu, bo po wybuchu wojny Jan poczuł się dla odmiany Niemcem. W 1941 roku został powołany do Wehrmachtu, trafił na front wschodni. (...) Pod koniec 1945 roku wrócił do Polski, gdzie po kilku miesiącach został oskarżony i skazany na 4 lata więzienia za udział w Selbstschutz i SA, a także za przemoc względem ludności polskiej, obelżywe słowa i donosy. Wyszedł z więzienia w 1949 roku i wyjechał do RFN, gdzie słuch po nim zaginął. I tak by już został zapomniany, gdyby nie kampania wyborcza w Polsce. (...) Mój dziadek był według mnie bohaterem, a jego brat kanalią. Jeśli mogę czuć dumę z powodu tego pierwszego, to może powinienem wstydzić się za tego drugiego, ale nie zamierzam.

Rodzice Sławomira Mentzena. Polityk ma bardzo znanego ojca

Jeśli chodzi o rodziców Sławomira Mentzena to ojciec polityka Konfederacji jest z wykształcenia matematykiem, a co więcej, ma nawet stronę w Wikipedii. Mieczysław Mentzen to polski matematyk, dr hab. nauk matematycznych, profesor uczelni Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizuje się w teorii ergodycznej i teorii informacji. Ciekawostką jest też to, że tata polityka to autor "Miniatur Matematycznych", które były przygotowane przez Komitet Organizacyjny konkursu Kangur Matematyczny. Wiele osób z pewnością kojarzy konkurs ze szkoły. Ojciec polityka ma też w swoim życiorysie kartę działacza społecznego. Matką polityka jest Elżbieta Mentzen, była nauczycielką matematyki.

Brat Sławomira Mentzena

Sławomir Mentzen ma jednego, młodszego brata. To Tomasz Mentzen, który próbował swoich sił w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024. Startował w okręgu wyborczym numer 2, dobył 26 088 ale mandatu nie uzyskał. Tomasz urodził się w 1988. Ukończył informatykę na UMK. Filister Korporacji Akademickiej Kujawja. Prywatnie jest mężem i ojcem czwórki dzieci.

To przedsiębiorca związany z branżą nowoczesnych technologii głównie kryptowalut. Swego czasu było o nim głośno ze względu na związek ze sprawą, którą zajęła się prokuratura. Chodziło wówczas o biznesmena, z którym współpracował młodszy Mentzen lata temu, a który to biznesmen zdaniem prokuratury zajmował się hazardem. Brat polityka podkreślał, że był przede wszystkim programistą i tylko stworzył oprogramowanie.

