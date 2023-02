Tak wojna zmieniła Ołenę Zełenską. Ogromna różnica, serce się kraje

Krzysztof Bosak ma gigantyczny problem z robakami! Dręczył go cały weekend

Urodziny Ołeny Zełenskiej. Wzruszające słowa męża

Ołena Zełenska nie ustaje we wspieraniu męża i rodaków. Cały czas wspiera Wołodymyra Zełenskiego w jego staraniach. Pierwsza dama Ukrainy sama jeździ po świecie, opowiadając o sytuacji w swoim kraju i apelując do światowych przywódców o pomaganie jej ojczyźnie. W ostatnim roku, gdy Rosja atakuje Ukrainę, widziała wiele cierpienia tylko żołnierzy, ale także cywili, w tym dzieci. W dniu jej urodzin 6 lutego Wołodymyr Zełenski umieścił na Instagramie poruszający wpis po ukraińsku. - Chcę ci podziękować. Za to, kim jesteś w moim życiu. Za bycie tu teraz. Za wiarę w Ukrainę i zwycięstwo. Za wzmocnienie mnie. Za wszystkie lata, godziny, minuty... i jeszcze raz za ten rok. Jak reprezentowałeś Ukrainę – napisał w tłumaczeniu na polski. Złożył też ukochanej piękne życzenia. - Życzę ci jednego. Aby dzień zwycięstwa ludzi nad orkami jak najszybciej nadszedł w twoim życiu. W naszym życiu... W życiu wszystkich ludzi! Życzę, kocham, gratuluję! – czytamy.

Jak wojna zmieniła Ołenę Zełenską?

Ołena Zełenska była roześmianą, piękną i elegancką kobietą. Niemal zawsze tryskała humorem, a jej serdeczność udzielała się wszystkim dookoła. Nie stroniła także od okazywania uczuć mężowi. Niestety, wszystkie doświadczenia podczas wojny sprawiły, że pierwsza dama Ukrainy się zmieniła. Teraz rzadko można zobaczyć ją uśmiechniętą. Na jej twarzy zazwyczaj widać ponury, zamyślony wyraz. Tylko podczas wyjątkowych okazji widać ją w towarzystwie Wołodymyra Zełenskiego, a i wtedy nie w głowach im uśmechy. W naszej galerii widać jak na dłoni, jak rok wojny odmienił Ołenę Zełenską. Na ten widok serce się kraje!

