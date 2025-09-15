Agnieszka Radwańska łapie ostatnie promienie letniego słońca! Tak wypoczywa z rodziną nad Bałtykiem

Radwańska ceni sobie polski Bałtyk. Łapie ostatnie chwile letniego słońca

Agnieszka Radwańska pozostaje jedną z najpopularniejszych polskich sportsmenek, mimo że zakończyła swoją karierę kilka lat temu. Co więcej, w polskim tenisie pojawiła się jej godna następczyni, Iga Świątek, która już teraz wyprzedziła Radwańską pod względem osiągnięć w światowym tenisie. Fani wciąż jednak pamiętają, jak „Isia” rywalizowała, nierzadko udanie, z takimi legendami tenisa jak siostry Williams czy Maria Szarapowa.

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani

Z tego powodu kibice wciąż z rozrzewnieniem wspominają czasy, gdy Radwańska rywalizowała w cyklu WTA i dlatego też chętnie śledzą jej poczynania na sportowej emeryturze, co widać m.in. po tym, jak wiele osób śledzi ją na Instagramie, gdzie zebrało się ponad 300 tys. obserwujących jej profil.

Agnieszka Radwańska korzysta ze sportowej emerytury w różny sposób. Już wcześniej dokończyła studia, urodziła dziecko i wraz z mężem zbudowali swój wymarzony dom. Ze sportem całkiem nie zerwała, bo wciąż bardzo dba o formę i występuje w zawodach padla, dyscypliny podobnej do tenisa. Chętnie też jeździ na wakacje – często spędza ja za granicą, ale chętnie wybiera się również nad polskie morze.

Niedawno „Isia” wraz z rodziną wybrała się do Sopotu, gdzie na plaży korzystała z ostatnich dni lata wraz ze swoim synkiem oraz mężem, Dawidem Celtem. Zdjęcia Agnieszki Radwańskiej z wypadu nad polski Bałtyk znajdziecie w poniższej galerii. Z fotek można wywnioskować, że młody synek polskiej tenisistki chętnie korzystał z kąpieli - widać go zawiniętego w ręcznik, a sama Radwańska przed opuszczeniem plaży przemywała kąpielówki syna.

