Dwie piękne kajakarki olśniły na Gali Mistrzów Sportu. Jedna blondynka, druga brunetka. Trudno oderwać wzrok

Podczas Gali Mistrzów Sportu 2026, będącej zwieńczeniem plebiscytu "Przeglądu Sportowego", Martyna Klatt i Anna Puławska, mistrzynie kajakarstwa, olśniły swoimi kreacjami.

Katarzyna Zillmann pojawiła się ze swoją partnerką taneczną Janją Lesar, a Anna Lewandowska zachwyciła w różowej sukni.

Na gali obecne były także ikony sportu, m.in. Władysław Kozakiewicz, Otylia Jędrzejczak i Robert Korzeniowski.

Martyna Klatt i Anna Puławska olśniły na Gali Mistrzów Sportu

Gala Mistrzów Sportu 2026 była zwieńczeniem plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca w Polsce w roku 2025. Podczas uroczystego balu zjawiło się wiele słynnych sportsmenek i sportowców. Wśród tych pierwszych znalazły się nasze mistrzyni kajakarstwa: Martyna Klatt i Anna Puławska. Obie zawodniczki olśniły wyglądem i swoimi kreacjami. Pierwsza - brunetka - postawiła na czerń, a druga - blondynka - na niebieską. Prezentowały się jak milion dolarów. Aż trudno było oderwać wzrok. Warto podkreślić, że Martyna Klatt i Anna Puławska znalazły się w gronie nominowanych w plebiscycie. Przypomnijmy, że w zeszłym roku triumfowały w mistrzostwach świata w Mediolanie w olimpijskiej konkurencji K-2 500 m, pokonując rywalki z imponującą przewagą. Martyna Klatt i Anna Puławska zdobyły także mistrzostwo Europy również w konkurencji w K-2 na 500 metrów. Ostatecznie nie znalazły się w TOP 10 najlepszych sportowców, ale były blisko.

Sportsmentki zachwyciły na Gali Mistrzów Sportu

Podczas Gali Mistrzów Sportu brylowały także inne sportsmenki. Szczególną uwagę zwróciliśmy na Katarzynę Zillmann, która po raz pierwszy na imprezie oficjalnie pojawiła się z Janją Lesar, czyli swoją partnerką taneczną z programu "Taniec z Gwiazdami". Wioślarka ubrana była w suknię, która mocno odsłaniała biust. Duże wrażenie zrobiła także reprezentująca męża Anna Lewandowska, która w różowej kreacji wyglądała niczym lalka Barbie. Wśród uczestników Gali Mistrzów Sportu znalazło się także wiele dawnych sportowych ikon, m.in.: Władysław Kozakiewicz (skok o tyczce), Artur Siódmiak (piłka ręczna), Monika Pyrek (skok wzwyż), Dorota Idzi (pięciobój nowoczesny), Otylia Jędrzejczak (pływanie), Czesław Lang (kolarstwo), Robert Korzeniowski (chód sportowy) Zbigniew Bródka (łyżwiarstwo szybkie), Tomasz Frankowski (piłka nożna), Andrzej Supron (zapasy), Maja Włoszczowska (kolarstwo górskie), Jakub Błaszczykowski (piłka nożna) i Kamil Kosowski (piłka nożna).

