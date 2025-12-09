Lando Norris zdobył swój pierwszy tytuł mistrza świata Formuły 1 po zaciętej walce.

U jego boku zawsze pojawia się zjawiskowa portugalska modelka i aktorka, Margarida Corceiro.

Ich związek, choć burzliwy, kwitnie, a jej obecność w padoku F1 budzi sensację.

Kim jest kobieta, która skradła serce mistrza i jak wspiera go w drodze na szczyt?

To był sezon pełen emocji, zwrotów akcji i niesamowitej rywalizacji. Ostatecznie to Lando Norris okazał się najlepszy, zdobywając swój pierwszy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. Kierowca McLarena przez cały rok prezentował wybitną formę, a jego triumf jest zwieńczeniem wieloletniej pracy i talentu, który eksplodował z pełną mocą. Jednak za sukcesem sportowca często stoi wsparcie najbliższych, a w przypadku Norrisa oczy całego świata zwrócone są na jego piękną partnerkę.

Kim jest Margarida Corceiro? Jej uroda zachwyca padok F1

Chociaż Lando Norris przez długi czas starał się chronić swoje życie prywatne, od kilku miesięcy nie ukrywa już swojego związku z Margaridą Corceiro. To portugalska aktorka i modelka, która regularnie pojawia się w padoku Formuły 1, by wspierać swojego ukochanego. Jej obecność nigdy nie przechodzi bez echa. Fotoreporterzy i kibice są pod wrażeniem jej urody i stylu.

Margarida Corceiro często przykuwa uwagę odważnymi kreacjami, które podkreślają jej nienaganną figurę. Podczas jednego z weekendów wyścigowych zachwyciła padok, pojawiając się w głęboko wydekoltowanej sukience, co natychmiast stało się tematem rozmów. Uśmiechnięty Norris u boku tak zjawiskowej kobiety to widok, który z pewnością dodaje mu pewności siebie.

Burzliwa przeszłość i wielki powrót. To ona daje mu siłę

Relacja Norrisa i Corceiro nie zawsze była usłana różami. Para spotykała się już w 2023 roku, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Co ciekawe, modelka związała się z kierowcą F1 niedługo po głośnym rozstaniu z gwiazdą portugalskiej piłki, João Félixem. Po zerwaniu z Corceiro, Lando Norris publicznie deklarował, że jest singlem.

Wygląda jednak na to, że stara miłość nie rdzewieje. Para postanowiła dać sobie drugą szansę, a ich związek odrodził się na nowo. Dziś, gdy Brytyjczyk jest na szczycie, wsparcie pięknej partnerki wydaje się bezcenne. Wygląda na to, że serce nowego mistrza świata Formuły 1 jest już na dobre zajęte, a stabilizacja w życiu prywatnym przełożyła się na historyczny sukces na torze.

