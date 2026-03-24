Andrzej Bargiel Człowiekiem Roku! Wielka uroczystość: słynne aktorki, minister i wielkie szychy

Piotr Lekszycki
2026-03-24 22:19

Andrzej Bargiel dostał doceniony przez słuchaczy RMF Classic. Znakomity skialpinista, himalaista i narciarz otrzymał tytuł "Człowieka Roku" MocArty RMF Classic. Z okazji przyznania statuetek zorganizowana została wielka uroczystość w Muzeum Polin. Były słynne aktorki, piosenkarki, wielkie szychy z telewizji, a nawet minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowka. Zdjęcia z tej niezwykłej gali prezentujemy w galerii.

Andrzej Bargiel w plebiscycie MocArty RMF Classic

Andrzej Bargiel to postać, której nie tylko miłośnikom sportów zimowych przedstawiać nie trzeba. Jako pierwszy człowiek w historii jechał na nartach z wierzchołków K2, Broad Peak i Mount Everest. Narciarz jest podziwiany na całym świecie. Teraz został szczególnie doceniony w Polsce. Andrzej Bargiel właśnie został "Człowiekiem Roku" w plebiscycie MocArty RMF Classic. Tytuł ten przyznali mu słuchacze rozgłośni. Statuetki przyznane zostały w czterech kategoriach: "Człowiek Roku", "Wydarzenie Roku" (wygrała premiera serialu "Heweliusz" w reżyserii Jana Holoubka), "MocNa Rzecz w Sieci" (zwyciężył profil Kasi Gandor) i "Muzyka Filmowa Roku" (trafiła w ręce Hani Rani za "Wartość sentymentalną). W opisie laureatów podkreślono, że "22 września 2025 roku Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z wierzchołka Mount Everestu (8849 m n.p.m.) bez użycia dodatkowego tlenu z butli".

Rok 2025 był dla niego czasem ostatecznego triumfu – po latach przygotowań i wcześniejszych nieudanych próbach, dokonał rzeczy uznawanej za fizjologicznie niemożliwą i na stałe wpisał się w historię światowego himalaizmu i skialpinizmu

- czytamy na podstronie plebiscytu MocArty, edycja 2025.

Tłum osobistości na gali MocArty RMF Classic: Dymna, Zawadzka, Miszczak, Cienkowska i inni

Na prestiżowej uroczystości, która odbyła się w warszawskim Muzeum Polin, zjawił się prawdziwy tłum szanowanych osobistości z różnych dziedzin. Były i słynne aktorki (m.in. Anna Dymna, Magdalena Zawadzka, Agnieszka Grochowska, Julia Pietrucha, Agata Kulesza, Beata Ścibakówna i Magdalena Róźdżka), szychy z mediów (m.in. Edward Miszczak czy Monika Olejnik), a nawet minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Największe zainteresowanie jednak - co zrozumiałe - wzbudzał Andrzej Bargiel. RMF Classic przy okazji przypomniał słowa himalaisty, które wypowiedział po swoim historycznym sukcesie. 

Zjazd z Everestu bez tlenu był dla mnie marzeniem, które dojrzewało latami. To nie tylko rekord, ale dowód na to, jak daleko może przesunąć się granica determinacji

- mówił wówczas Andrzej Bargiel. Zdjęcia z Gali MocArty RMF Classic pokazujemy w galerii. 

Galeria: Andrzej Bargiel i gwiazdy na gali MocArty RMF Classic

Gala MocArty RMF Classic
Galeria zdjęć 72
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRZEJ BARGIEL