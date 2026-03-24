Andrzej Bargiel Człowiekiem Roku! Wielka uroczystość: słynne aktorki, minister i wielkie szychy

Andrzej Bargiel, wybitny skialpinista i himalaista, został uhonorowany tytułem "Człowieka Roku" w plebiscycie MocArty RMF Classic 2025, przyznawanym przez słuchaczy.

Uroczysta gala wręczenia statuetek odbyła się w warszawskim Muzeum Polin, gromadząc liczne osobistości ze świata kultury i mediów, w tym minister Martę Cienkowską.

Bargiel został doceniony za historyczny wyczyn – jako pierwszy człowiek zjechał na nartach z Mount Everestu (22 września 2025 roku) bez użycia dodatkowego tlenu.

Andrzej Bargiel w plebiscycie MocArty RMF Classic

Andrzej Bargiel to postać, której nie tylko miłośnikom sportów zimowych przedstawiać nie trzeba. Jako pierwszy człowiek w historii jechał na nartach z wierzchołków K2, Broad Peak i Mount Everest. Narciarz jest podziwiany na całym świecie. Teraz został szczególnie doceniony w Polsce. Andrzej Bargiel właśnie został "Człowiekiem Roku" w plebiscycie MocArty RMF Classic. Tytuł ten przyznali mu słuchacze rozgłośni. Statuetki przyznane zostały w czterech kategoriach: "Człowiek Roku", "Wydarzenie Roku" (wygrała premiera serialu "Heweliusz" w reżyserii Jana Holoubka), "MocNa Rzecz w Sieci" (zwyciężył profil Kasi Gandor) i "Muzyka Filmowa Roku" (trafiła w ręce Hani Rani za "Wartość sentymentalną). W opisie laureatów podkreślono, że "22 września 2025 roku Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z wierzchołka Mount Everestu (8849 m n.p.m.) bez użycia dodatkowego tlenu z butli".

Rok 2025 był dla niego czasem ostatecznego triumfu – po latach przygotowań i wcześniejszych nieudanych próbach, dokonał rzeczy uznawanej za fizjologicznie niemożliwą i na stałe wpisał się w historię światowego himalaizmu i skialpinizmu

- czytamy na podstronie plebiscytu MocArty, edycja 2025.

Tłum osobistości na gali MocArty RMF Classic: Dymna, Zawadzka, Miszczak, Cienkowska i inni

Na prestiżowej uroczystości, która odbyła się w warszawskim Muzeum Polin, zjawił się prawdziwy tłum szanowanych osobistości z różnych dziedzin. Były i słynne aktorki (m.in. Anna Dymna, Magdalena Zawadzka, Agnieszka Grochowska, Julia Pietrucha, Agata Kulesza, Beata Ścibakówna i Magdalena Róźdżka), szychy z mediów (m.in. Edward Miszczak czy Monika Olejnik), a nawet minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Największe zainteresowanie jednak - co zrozumiałe - wzbudzał Andrzej Bargiel. RMF Classic przy okazji przypomniał słowa himalaisty, które wypowiedział po swoim historycznym sukcesie.

Zjazd z Everestu bez tlenu był dla mnie marzeniem, które dojrzewało latami. To nie tylko rekord, ale dowód na to, jak daleko może przesunąć się granica determinacji

- mówił wówczas Andrzej Bargiel.

