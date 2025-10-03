Możesz spędzić wieczór z... matką Yamala! Wystarczy odpowiednio zapłacić

Matka Lamine'a Yamala w kontrowersyjny sposób zarabia na synu!

Lamine Yamal coraz bardziej zbliża się do piłkarskiego szczytu. Dopiero niedawno skończył 18 lat, a na swoim koncie ma już tytuł mistrza Europy, a indywidualnie zajął 2. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki – i niewykluczone, że wygrałby tę nagrodę, gdyby Barcelona wytrzymała parę minut bez straty bramki w półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Interowi, bo gra w finale (nawet w przypadku przegranej z PSG), byłaby dodatkowym czynnikiem, który mógłby przeważyć wśród głosujących na korzyść Yamala.

Popularność młodego Hiszpana tylko rośnie, ale w cieniu nie pozostają też jego rodzice. Ojciec zawodnika Barcelony dał o sobie znać tuż po wspomnianym plebiscycie Złotej Piłki, przekonując, że Yamal został okradziony z nagrody i powinien ją wygrać – z czym trudno się zgodzić, bo kryteria ZP biorą pod uwagę także sukcesy drużynowe, a to Ousmane Dembele poprowadził swój zespół do najważniejszego trofeum, czyli Ligi Mistrzów. Teraz jednak duży rozgłos pojawił się wokół matki Lamine'a Yamala, Sheili Ebany, która postanowiła zarobić na popularności syna w dość niecodzienny sposób.

Możesz wykupić wieczór z matką Yamala! Trzeba głęboko sięgnąć do kieszeni

Rosnąca popularność przynosi ze sobą nieodpartą chęć jej monetyzacji. Sheila Ebana postanowiła zrobić to w wyjątkowy sposób, oferując... wykupienie spędzenia z nią wieczoru! W sieci pojawiło się ogłoszenie zachęcające zakupienie wejściówki na kolację z mamą Lamine'a Yamala (tak to jest przedstawione, w razie gdyby ktoś miał wątpliwości, na czyjej osobie jest promowana cała akcja). Koszt takiej przyjemności nie jest stały, a cena waha się od 150 euro do 800 euro (od 640 do 3400 złotych). To oczywiście oznacza różne pakiety i atrakcje.

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani

W najtańszej opcji zjemy z Sheilą Ebaną trzydaniowy posiłek i skosztujemy lampki szampana. Kolejna, droższa opcja, zakłada jeszcze, że będziemy mogli wypić z mamą Lamine'a Yamala butelkę wina. Oczywiście, największe atrakcje czekają w najdroższym pakiecie, który obejmuje dodatkowo możliwość zrobienia sobie zdjęcia z Ebaną, a do tego specjalny stolik, otwarty bar i dodatkowy szampan na powitanie. Warto jednak zadać sobie pytanie, na ile faktycznie będzie to czas spędzony z mamą Lamine'a Yamala, bo wydarzenie jest przewidziane na... 400 osób! Wszystko ma odbyć się 7 listopada w jednym z londyńskich hoteli, a kolacja ma trwać od 19:30 do północy. Impreza przewidziana jest tylko dla osób powyżej 18. roku życia.

