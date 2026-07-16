Pogrzeb legendarnego komentatora. Karol Strasburger pożegnał mistrza mikrofonu w kościele i na cmentarzu

Pogrzeb Karola Stopy. Karol Strasburger wśród żałobników

Pogrzeb Karola Stopy, legendarnego komentatora sportowego specjalizującego się przede wszystkim w tenisie, odbył się w środę, 16 lipca, na Starych Powązkach w Warszawie. Ostatnie pożegnanie rozpoczęło się od żałobnej mszy świętej. Szczegóły dotyczące pogrzebu Karola Stopy przekazał jego wieloletni współpracownik i przyjaciel - Lech Sidor, który udostępnił w mediach społecznościowych nekrolog od rodziny zmarłego. Zawarte w nim były nie tylko informacje dotyczące szczegółów pochówku, lecz także prośba o wsparcie fundacji "Stare Powązki". Podczas pogrzebu Karola Stopy wystawiona została specjalna księga kondolencyjna, w której żałobnicy mogli po swojemu pożegnać mistrza mikrofonu Wśród nich znalazł się m.in. Karol Strasburger, gospodarz "Familiady" w TVP i zapalony sportowiec, która kocha grać w tenisa. Poruszające zdjęcia z ostatniego pożegnania legendy telewizji prezentujemy w galerii.

Magda Linette pożegnała Karola Stopę. Wystarczyło jedno zdanie

38

Karol Strasburger i Karol Stopa - łączyło ich zamiłowanie do tenisa

Karol Strasburger mimo upływu lat ciągle jest w znakomitej formie fizycznej, co zapewne w dużej mierze jest efektem jego zamiłowania do sportu. Gospodarz "Familiady" w młodości zdobył m.in. drużynowe mistrzostwo Polski z Legią Warszawa w gimnastyce sportowej. Karol Strasburger znany jest także z zamiłowania do tenisa, czyli dyscypliny, którą pięknie - przez ponad 25 lat - komentował na antenie Eurosportu Karol Stopa. O rozgrywkach na korcie wiedział prawie wszystko. Do tego sam potrafił grać w tenisa. Zdobył nawet Grand Prix Warszawy Amatorów w 1977 roku. Legendarny komentator zmarł 9 lipca 2026 roku. Miał 78 lat.

78-letni Karol Strasburger ma ciało jak młodzian. Był znakomitym sportowcem, ćwiczył całe życie