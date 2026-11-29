Poprzednia kampania z udziałem Sydney Sweeney podzieliła opinię publiczną, a najgłośniejsza krytyka spadła na nią ze strony środowiska sportowego. Wielu sportowców, komentatorów i kibiców zarzucało wówczas twórcom spotu i samej aktorce przesadną seksualizację i odwracanie uwagi od sedna idei sportowej rywalizacji. Wydawało się, że po fali nieprzychylnych komentarzy gwiazda Hollywood może nieco spuścić z tonu, jednak nic bardziej mylnego!

Oburzyła znane sportsmenki. Sydney Sweeney znowu rozpala zmysły w odważnej reklamie

27

Aktorka, która prężnie rozwija własną markę bielizny, chętnie angażuje się w nią własnym wizerunkiem i postanowiła wykorzystać przedświąteczną gorączkę zakupów. Na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiły się niezwykle zmysłowe kadry z najnowszej, bożonarodzeniowej sesji zdjęciowej. Gwiazda pozuje na nich w skąpych, świątecznych kompletach ze swojej kolekcji, nie pozostawiając zbyt wiele wyobraźni!

Publikację opatrzyła wymownym wpisem skierowanym do swoich obserwatorów: „Niegrzeczna czy grzeczna… Wypuszczam dwie ostatnie świąteczne kolekcje Syrn wcześniej, tylko w ten weekend (nie mogłam się też powstrzymać, żeby nie podzielić się odrobiną więcej z naszej świątecznej sesji, bo wiecie, jak bardzo kocham święta!)” – napisała Sweeney pod zdjęciami.

Była żona Macieja Rybusa na zdjęciach gorących jak ogień! Obcisły kombinezon to dopiero początek

Nowe fotografie błyskawicznie obiegły sieć, wywołując lawinę skrajnych reakcji. „Hahaha, oni znów będą wkurzeni!!" – wierni fani są zachwyceni figurą idolki i jej biznesową smykałką, chwaląc odwagę i bezkompromisowość.

Nie brakuje jednak głosów, że Sydney Sweeney po raz kolejny przekroczyła granicę dobrego smaku, a jej wizerunek staje się coraz bardziej jednowymiarowy. Jedno jest pewne – niezależnie od ocen, o promowanej przez nią marce znów mówią wszyscy!

Zdjęcia rozchwytywanej aktorki z opisywanej sesji i nie tylko znajdziesz w naszej galerii.

QUIZ. Gwiazdy Hollywood! Pokazujemy zdjęcie, a ty wskazujesz, w którym filmie grał Pytanie 1 z 10 W których z tych filmów zagrał aktor ze zdjęcia? "Space Jam" "Biali nie potrafią skakać" "Gra o honor" Następne pytanie