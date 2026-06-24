Spaliła się w pełnym słońcu! Uwielbiana polska siatkarka pokazała ciało. "Pamiętajcie o SPF"

Zuzanna Górecka to czołowa polska siatkarka ciesząca się sporym zainteresowaniem, którą na Instagramie obserwuje niemal 100 tysięcy osób. Obecnie aktywnie relacjonuje swoje rajskie wakacje. Oprócz zdjęć w bikini, które wzbudziły zachwyt internautów komplementujących jej wysportowaną sylwetkę, sportsmenka zdobyła się na chwilę szczerości. Na swoim Instastories opublikowała krótki wpis, na którym pokazała efekty zbyt długiej ekspozycji na słońce!

Najpiękniejsza polska siatkarka już w bikini na wakacjach. Fani oniemieli! "Ale figura"

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Spaliła się w 40-stopniowym słońcu. Zuzanna Górecka pokazała ciało i apeluje "Pamiętajcie o SPF"

Na jej ciele, zwłaszcza na ramionach i dekolcie, pojawiły się czerwone ślady po promieniowaniu słonecznym. Choć zaczerwienienie nie wyglądało na groźne i mogło skończyć się znacznie gorzej, siatkarka postanowiła wykorzystać tę sytuację, aby przestrzec swoich obserwatorów. Zwróciła się do nich z krótkim, ale niezwykle ważnym przesłaniem: "Pamiętajcie o SPF!".

Należy docenić ten przejaw odpowiedzialności i wykorzystania swoich zasięgów w słusznym celu. Apel o stosowanie kremów z filtrem, chroniących skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV, to cenna przestroga, która może uchronić niejedną osobę przed bolesnymi oparzeniami, zwłaszcza w kontekście fali upałów, jaka nadeszła nad Polskę. W najbliższych dniach temperatura może sięgać nawet 40 stopni!

Nawet 40 stopni Celsjusza. Tak Polacy nagrzewają swoje mieszkania w czasie upałów. Przez te błędy w mieszkaniu jest jeszcze cieplej i robi się nieznośnie. Jak zmniejszyć temperaturę w mieszkaniu?

Kibice, dla których jest to za dużo, mogą spędzić najbliższe dni w domach, śledząc mecze polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Siatkarki, bez Góreckiej, wrócą do gry dopiero 8 lipca w Japonii.

Autor: Zuzanna Górecka/ Instagram Spalona Zuzanna Górecka