Żona reprezentanta kraju ma ciało bogini. Tętno skacze od samego patrzenia na jej zdjęcia

Lisa Sudakowa ma ciało prawdziwej bogini. 22-latka nie stroni od pikantnych zdjęć

Europejskie pucharu potrafią być kapryśne, o czym przekonał się w tym tygodniu Lech Poznań, który zlekceważył rywala z Gibraltaru i poniósł kompromitującą porażkę 1:2. Z drugiej strony o niewykorzystanej szansie na powiększenie swojego dorobku może powiedzieć również Szachtar Donieck, który także przegrał 1:2 z... Legią Warszawa, choć był faworytem tego spotkania. Ten tydzień był więc podwójnie bolesny dla Heorhija Sudakowa ponieważ nie dość, że przegrała jego drużyna, której jest wychowankiem i z której jest wypożyczony do Benfiki, ale także on przegrał swój mecz w Lidze Mistrzów w barwach portugalskiego klubu.

Królowa ukraińskich WAGs odsłoniła imponujący biust. Ten widok może pogrążyć każdego mężczyznę

Dla Benfiki to trudny moment, bo stały uczestnik Ligi Mistrzów ma już... trzy porażki na swoim koncie i wraz z Ajaxem (też trzy porażki) jest póki co najgorszą drużyną w LM w tym sezonie. W tym trudnym okresie Sudakowa z pewnością wspiera jego ukochana żona, Lisa Sudakowa, z którą wychowanek Szachtara jest związany od kilku lat. Młoda kobieta chętnie korzysta z mediów społecznościowych, gdzie często dzieli się zdjęciami z życia rodzinnego – para doczekała się już bowiem dwójki dzieci. Jednakże Lisa Sudakowa nie stroni także od mocno intymnych zdjęć, na których pozuje w bikini czy seksownej bieliźnie! Poniżej znajdziecie całą galerię zdjęć z piękną Lisą Sudakową.

Blondwłosa piękność kibicuje rywalom Legii! Na jej widok robi się gorąco jak w hucie

Heorhij Sudakow i Lisa Sudakowa to stosunkowo młoda para. Reprezentant Ukrainy ma dopiero 23 lata, a jego żona 22! Poznali się już kilka lat temu i mimo młodego wieku szybko pobrali się oraz doczekali dwójki dzieci. Są ze sobą przynajmniej od marca 2020 roku – wtedy to pojawia się ich pierwsze wspólne na Instagramie zdjęcie – i Lisa ma wówczas niespełna 17 lat, a Heorhij niespełna 18. Szybko zdecydowali się też na dziecko, ponieważ pod koniec 2021 roku Lisa publikowała już zdjęcia z ciążowym brzuszkiem. Para ślub wzięła w lutym 2022 roku, a dwa miesiące później na świat przyszła ich pierwsza córeczka. Drugie dziecko Heorhija i Lisy przyszło na świat we wrześniu tego roku.

Zdjęcia Aryny Sabalenki z wakacji podbijają świat. Szalała z przyjaciółką [GALERIA]