Była kochanka rapera sprawiła, że opadły nam szczęki. Jeszcze nikt tak nie nosił bikini!

Julia Fox nosi bikini tak, jak jeszcze nikt na świecie! Aktorka wynalazła sposób na chodzenie w kostiumie podczas zimy

Kanye West zdążył już pewnie dawno zapomnieć o Julii Fox, ale ona robi wszystko, by jej sława trwała nawet bez rapera u boku. Aktorka dwoi się i troi, by przedłużyć swoje pięć minut sławy. Przedsiębiorcza gwiazda znana z bycia byłą kochanką Kanye Westa właśnie przybyła na Festiwal Filmowy Sundance w Park City w stanie Utah. Trzeba przyznać, że miała ku temu konkretny powód, bo promowała tam swój najnowszy film „Obecność”, thriller psychologiczny w reżyserii Stevena Soderbergha. Ale nie byłaby sobą, gdyby nie zwróciła na siebie uwagi także stylizacją. Jak wiadomo, Julia Fox uwielbia świecić golizną, lecz w Utah temperatura spada teraz w nocy poniżej zera, a w dzień jest tylko parę kresek więcej. Brrrr! Jak tu się rozebrać na środku ulicy? Ale Julia Fox wpadła na to, jak rozwiązać ten problem. Wynalazła genialny sposób na chodzenie w bikini zimą. Aktorka przybyła na festiwal w Sundance ze skąpymi majtkami i ledwo widocznym stanikiem na wierzchu, a przy tym nie mogła narzekać ani na brak spojrzeń i śledzących ją paparazzich, ani na mrozy! Bo nałożyła białe bikini... na ciepłe, czarne odzienie. Do tego dorzuciła biały, futrzany płaszczyk. I już niestraszna jej żadna zima!

Kim jest Julia Fox? Aktorka i eks kochanka Kanye Westa

Julia Fox urodziła się w USA, ma włoskie korzenie po matce. Zaczynała jako projektantka ubrań, pracownica sklepu z butami, a nawet pracownica salonu sado-maso. Julia wystąpiła w kilku filmach, jej największy sukces to gra u boku Adama Sandlera w filmie "Uncut Gems" z 2019 roku. Ma rocznego syna, z mężem rozwiodła się po trzech latach małżeństwa. Kanye West od 2014 roku był mężem Kim Kardashian, Kim złożyła pozew rozwodowy w lutym. Pod koniec 2022 roku rozwód sfinalizowano, a West zdążył po krótkim czasie wziąć ślub z projektantką Biancą Censori. W międzyczasie w gronie licznych przelotnych kochanek rapera znalazła się własnie Julia Fox.

Julia Fox finds innovative way to wear a bikini at snowy Sundance Film Festival https://t.co/UyEiOf7TaW pic.twitter.com/DkUlWcXLfL— Page Six (@PageSix) January 19, 2024

