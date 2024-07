Salma Hayek pokazała 80-letnią mamę. Fani oszaleli. "Co za geny, to niewiarygodne!"

Salma Hayek zebrała na Instagramie pokaźne grono fanów. Z niemal 30 milionami obserwatorów dzieli się swoim życiem prywatnym i robi to bardzo chętnie. Ludzie kochają ją przede wszystkim za wielki talent, dystans do siebie i poczucie humoru. Trudno uwierzyć, że gwiazda wkrótce dobiegnie sześćdziesiątki, bo najczęściej na ściankach wygląda młodziej od aktorek koło czterdziestki. Jaki jest jej sekret tak młodego wyglądu i świetnej formy? W jednym z wywiadów Hayek wyznała, że robi tylko jedno. "Nie stosuję żadnej diety, nie mam czasu na sport, po prostu praktykuję jogę. Jestem świadoma ciała, wiem, jak napinać mięśnie, by pracowały cały czas". Aktorka nie ma problemu z tym, by pokazać się bez makijażu, czy w siwych włosach.

Salma Hayek 15 lat temu wzięła ślub. Zjawiskowe zdjęcia!

Hayek chętnie publikuje na Instagramie także ważne momenty z życia jej rodziny. W kwietniu, z okazji piętnastej rocznicy ślubu z miliarderem, 61-letnim w tej chwili Francois-Henrim Pinaultem, pokazała nieudostępniane wcześniej zdjęcia z tej uroczystości. "Nie ma słów, które mogłyby opisać błogosławieństwo znalezienia bratniej duszy. Do wszystkich, którzy ją znaleźli: nigdy nie traktujcie tego jako coś oczywistego. Do wszystkich, którzy tego nie zrobili: nigdy nie rezygnujcie. To był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu" - napisała, dołączając trzy niezwykłe fotografie. WIĘCEJ TUTAJ!

Salma Hayek pochwaliła się 8-letnią mamą. "Już wiemy, skąd wzięłaś urodę"

Kilka dni natomiast zdała relację z przyjęcia urodzinowego swojej mamy i cioci. Szczególnie ta pierwsza przyciągnęła uwagę fanów. Diana Jiménez Medina skończyła właśnie 80 lat, choć naprawdę trudno w to uwierzyć, gdy patrzy się na jej zdjęcia. Salma pochwaliła się przepiękną mamą, po której odziedziczyła zjawiskową urodę. "Wszystkiego najlepszego z okazji 80. urodzin, mamo i wszystkiego najlepszego z okazji 77. urodzin, ciociu Charo! ❤️ Kocham Was obie bardzo. Mamo, co roku celebruję Twoje życie z większą miłością i wdzięcznością" - napisała, a fani wpadli w zachwyt.