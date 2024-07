Smutne doniesienia o księżnej Kate i mężu! "Wybaczenia nie będzie nigdy"

Sensacyjne wyniki wyborów we Francji! Co oznaczają dla Polski?

Księżna Kate i książę William nigdy nie pojednają się z Meghan Markle i księciem Harrym. Według królewskiego eksperta to już koniec

Brytyjska rodzina królewska, a zwłaszcza księżna Kate i jej zniknięcie czy kolejne afery z Meghan Markle w roli głównej nie schodzą z czołówek portali informacyjnych. Rodzinny konflikt śledzi cały świat. Jak wygląda prawda? Czy jest jakaś szansa na to, by Meghan i książę Harry pogodzili się z księżną Kate i księciem Williamem? Raczej nie - taką smutną diagnozę przedstawił Charles Rae, były korespondent królewski, który dołączył niedawno do prowadzących programu The Sun Royal Exclusive. Zdaniem komentatora pałacowego życia o wybaczeniu praktycznie nie będzie mowy nigdy!

"Bez względu na to, jak William i Catherine by na to zareagowali, bardzo wątpię w to, że tak się stanie. Za dużo się wydarzyło"

„Cóż, myślę, że to książę i księżna Sussexu muszą wykonać pierwszy krok. Bez względu na to, jak William i Catherine by na to zareagowali, bardzo wątpię w to, że tak się stanie. Za dużo się wydarzyło. Po tym wszystkim, co Harry i Meghan zrobili: wywiad z Oprah Winfrey, program Netflixa, autobiografia "Ten drugi". Parodia dygnięcia w wykonaniu Meghan również w serialu. Jeśli zdecydują się na ten ruch, nie jestem pewien, czy William i Catherine zareagują przychylnie" - powiedział Charles Rae.

Sonda Którą z żon wnuków królowej lubisz bardziej? Kate Middleton Meghan Markle

William and Kate 'will never forgive Harry and Meghan' for one major reasonhttps://t.co/eToRc5DGschttps://t.co/eToRc5DGsc— The Daily Record (@Daily_Record) June 30, 2024

