RELACJA na żywo

Trzaskowski kontra Nawrocki. Który z nich zostanie prezydentem Polski?

Już za kilka dni ostateczne starcie wyborcze, czyli druga tura wyborów prezydenckich! W niedzielę 1 czerwca Polacy ruszą do urn, by zdecydować, czy kolejnym prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski (KO) czy Karol Nawrocki (popierany przez PiS). Co szykują kandydaci na ostatniej prostej? Wokół kandydatów wciąż jest gorąco. Zapraszamy do śledzenia relacji z ostatnich kampanijnych dni.