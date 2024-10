Niż Helma wkracza do Polski. Wichura nad miastem. Drzewo runęło na dach przedszkola

Wjechał hulajnogą elektryczną prosto w auto! Monitoring pokazał, co stało się na rondzie

- W niedzielę wystąpią silne porywy wiatru w związku z nadchodzącym niżem Helma - poinformował w rozmowie z PAP Michał Ogrodnik, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Dla 14 województw w Polsce wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Porywy wiatru mogą osiągać do 85 km/h, początkowo z kierunków południowych, później stopniowo od zachodu skręcające na zachodni. Na zachodnim pomorzu porywy do 95 km/h. Alerty meteo mają obowiązywać do godzin nocnych, w poniedziałek (14 października).

Wichura w Zielonej Górze. Drzewo runęło na dach przedszkola

Wichura przed południem dotarła do Zielonej Góry. Wiatr wyrządził spore szkody w mieście. Przy ul. Fabrycznej drzewo spadło na zaparkowany samochód. Z kilku dachów wiatr zerwał dachówki. Złamane drzewo runęło na dach przedszkola na ulicy Moniuszki. Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej.

Sprawdzamy obiekt wraz z nadzorem budowlanym. Podejmujemy działania, żeby priorytetowo wykonać naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji.

– powiedział w rozmowie z PAP prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.

Uszkodzony został budynek placówki. Marek Kamiński, wiceprezydent miasta, powiedział, że "nikomu nic się nie stało".

W poniedziałek (14 października) jedna z grup przedszkolnych zajęcia w poniedziałek będzie miała w innym miejscu. – Jesteśmy w kontakcie z rodzicami, tak żeby zorganizować wszystkim dzieciom zajęcia oraz opiekę – powiedział wiceprezydent Kamiński.

Strażacy usuwają skutki wichury.

Mamy 18 interwencji i są to głównie złamane drzewa. Interwencji będzie jednak więcej, ponieważ cały czas mocno wieje.

– powiedział st. kpt. Piotr Kowalski, rzecznik straży pożarnej w Zielonej Górze.