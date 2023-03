Małopolska policja pokazała piękniejszą twarz. "Zainteresowanie pań służbą jest coraz większe"

Dzień Kobiet. Małopolska policja pochwaliła się swoimi funkcjonariuszkami

Obchodzony 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet to nie tylko okazja do złożenia życzeń i obdarowania pań prezentami, ale też do przypomnienia o ogromie zadań, z którymi każdego dnia muszą mierzyć się w życiu prywatnym i zawodowym. Swoimi funkcjonariuszkami pochwaliła się między innymi małopolska policja, informując że w tutejszym garnizonie jest zatrudnionych 2558 kobiet, w tym 1325 funkcjonariuszek oraz 1233 pracowniczki cywilne. Policjantki pełnią służbę patrolowo-interwencyjną, są przewodnikami psów, są dzielnicowymi, dbają o bezpieczeństwo ruchu drogowego, prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze, pracują jako psycholożki, dyżurne. Kobiety doskonale sprawdzają się w działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży - są policyjnymi profilaktykami, zajmują się tematyką przestępczości nieletnich, kobietami pokrzywdzonymi przestępstwem. Z kolei cywilne pracowniczki policji odpowiadają za logistykę, dbają o finanse, zaopatrzenie, kwestie kadrowe czy obsługę interesantów.

- Zainteresowanie pań służbą z roku na rok jest coraz większe, co ma odzwierciedlenie w ilości zatrudnionych policjantek. Jedne od zawsze marzyły, by zostać policjantkami, inne dokonały wyboru nieco później. (...) Ich rzetelna praca, profesjonalizm, ogromne zaangażowanie oraz umiejętności przekładają się na sprawne funkcjonowanie jednostek Policji - czytamy na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poniżej przygotowana przez funkcjonariuszy galeria pań pracujących w małopolskim garnizonie policji.

