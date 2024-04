Matura ustna z angielskiego 2024 - przydatne zwroty. Co należy powtórzyć?

Matura ustna z języka angielskiego 2024 - jak wygląda egzamin ustny z angielskiego, ile czasu potrwa, co warto powtórzyć na maturę i jak przygotować się do tego ważnego egzaminu? W tym artykule poznasz odpowiedzi na wszystkie te pytania oraz poznasz wszystkie przydatne zwroty, dzięki którym na maturze ustnej z angielskiego zaimponujesz egzaminatorom i odniesiesz sukces.

Jak wygląda matura ustna z angielskiego? Ile trwa?

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego potrwa około 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z egzaminatorem. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań. Po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do egzaminu. Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią.

Rozmowa wstępna.

Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami. Lista pytań do wyboru zamieszczona jest wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. Celem rozmowy jest umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną. Czas trwania: ok. 2 minut

Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli.

Zdający ma ok. 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem. Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają role wskazane w poleceniu. Role przyjmowane przez zdającego odpowiadają doświadczeniom życiowym osoby nastoletniej lub stawiają go w sytuacjach, w jakich mógłby się znaleźć w przyszłości. W trakcie rozmowy zdający musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją wypowiedź w zadowalającym stopniu. Istotne jest również, aby zdający w sposób właściwy reagował na wypowiedzi egzaminującego.

Czas trwania: maksymalnie 4 minuty

Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania.

Zdający:

- opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie. W opisie ilustracji zdający powinien określić miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności,odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego. Pytania są związane z tematyką ilustracji i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.

Czas trwania: maksymalnie 3 minuty

Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Zdający ma czas ok. 1 minuty na zapoznanie się z poleceniem i materiałem stymulującym. Następnie wybiera ilustrację, która, jego zdaniem, najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu i uzasadnia swoją decyzję, wyjaśniając, dlaczego odrzuca pozostałe ilustracje. Potem odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego. Czas trwania: maksymalnie 5 minut

Jak wygląda ustna matura z angielskiego w szkołach dwujęzycznych?

Po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do egzaminu. Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią.

Rozmowa wstępna.

Egzaminujący zadaje zdającemu pytania związane z jego życiem i zainteresowaniami. Celem rozmowy jest umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną. Czas trwania - ok. 1 minuty

Zadanie 1. Odpowiedzi na trzy pytania odnoszące się do materiału stymulującego.

Zadanie składa się z trzech części. W pierwszej i drugiej części zdający formułuje ok. jednominutową wypowiedź dotyczącą jednego z dwóch zdjęć zamieszczonych w zestawie. W zadaniu 1c zdający formułuje ok. dwuminutową wypowiedź dotyczącą obu zdjęć zamieszczonych w zestawie. Czas trwania: maksymalnie 4 minuty

Zadanie 2. Prezentacja na podany temat oraz odpowiedzi na trzy pytania.

Zadanie składa się z dwóch części:

W części pierwszej zdający wygłasza ok. trzyminutową prezentację na temat podany w zestawie egzaminacyjnym. W prezentacji zdający musi dogłębnie omówić temat w odniesieniu do trzech aspektów wskazanych w poleceniu. Polecenie jest sformułowane w języku polskim. Zdający ma ok. 2 minut na przygotowanie prezentacji. Całość trwa ok. 5 minut.

W części drugiej zdający odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego. W trakcie odpowiedzi egzaminujący dwukrotnie lub trzykrotnie inicjuje rozmowę, np. poprzez poproszenie o dodatkowe wyjaśnienia, zachęcenie do pogłębienia wybranych aspektów odpowiedzi. Uczeń ma na to ok. 5 minut. Czas trwania: maksymalnie 10 minut.

Przydatne zwroty na maturę ustną z angielskiego.

Przygotowanie się do matury ustnej z języka angielskiego wymaga znajomości kluczowych zwrotów, które pomogą Ci płynnie przeprowadzić prezentację i dyskusję. Oto lista przydatnych fraz, które warto mieć w swoim repertuarze:

Zwroty uniwersalne.

Rozpoczęcie wypowiedzi:

Let me begin by... (Zacznijmy od...)First of all, I would like to... (Po pierwsze, chciałbym...)In my opinion,... (Moim zdaniem...)

Uzasadnianie swojego stanowiska:

I believe that... (Wierzę, że...)It seems to me that... (Wydaje mi się, że...)There are several reasons why... (Istnieje kilka powodów, dla których...)

Podanie przykładu:

For example,... (Na przykład...)One example of this is... (Jednym z przykładów jest...)To illustrate this point,... (Aby zilustrować ten punkt...)

Wyrażenie sprzeciwu:

I disagree with the statement that... (Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że...)I'm afraid I don't agree. (Obawiam się, że się nie zgadzam.)I see things differently. (Patrzę na to inaczej.)

Wyrażenie opinii:

In my opinion... (Moim zdaniem…)I strongly believe that... (Głęboko wierzę, że…)From my point of view... (Z mojego punktu widzenia…)

Wypowiedź na podstawie zdjęcia.

Rozpoczęcie wypowiedzi - ogólne:

The picture shows... (Na zdjęciu widać...)This picture depicts... (To zdjęcie przedstawia...)We can see... (Widzimy...)

Rozpoczęcie wypowiedzi - szczegółowe:

In the foreground, we can see... (Na pierwszym planie widać...)In the background, there is... (W tle widać...)On the left/right side of the picture, there is... (Po lewej/prawej stronie zdjęcia widać...)

Opis zdjęcia - ludzie:

There are several people in the picture. (Na zdjęciu jest kilka osób.)The people in the picture are... (Osoby na zdjęciu to...)They seem to be... (Wydaje się, że...)

Opis zdjęcia - miejsca:

The picture seems to have been taken in... (Wydaje się, że zdjęcie zostało zrobione w...)The place is... (Miejsce jest...)It looks like... (Wygląda na...)

Opis zdjęcia - przedmioty:

There are several objects in the picture, such as... (Na zdjęciu jest kilka przedmiotów, takich jak...)The most noticeable object is... (Najbardziej rzucającym się w oczy przedmiotem jest…)The objects seem to be used for... (Wydaje się, że przedmioty są używane do...)

Opis zdjęcia - kolory:

The picture is dominated by... (Zdjęcie jest zdominowane przez...)The colours used in the picture are... (Kolory użyte na zdjęciu to...)The colours create a sense of... (Kolory tworzą atmosferę...)

Opis zdjęcia - emocje:

The picture seems to evoke... (Zdjęcie wydaje się wywoływać...)The people in the picture look... (Osoby na zdjęciu wyglądają na...)The overall atmosphere of the picture is... (Ogólny nastrój zdjęcia jest...)

Podsumowanie:

In conclusion, the picture shows... (Podsumowując, zdjęcie przedstawia...)This picture is interesting because... (To zdjęcie jest interesujące, ponieważ...)The picture makes me think about... (Zdjęcie skłania mnie do myślenia o...)I believe that the main message of the picture is... (Uważam, że główny przekaz zdjęcia to…)The picture is relevant to the topic of... because... (Zdjęcie jest istotne dla tematu..., ponieważ...)

Przydatne wyrażenia.

In addition (Dodatkowo)Furthermore (Co więcej)Moreover (Ponadto)It seems that (Wydaje się, że)It is likely that (Jest prawdopodobne, że)I would say that (Powiedziałbym, że)

Rozmowa w oparciu o materiał stymulujący.

Porównanie obrazków:

The first picture shows..., while the second one depicts... (Na pierwszym zdjęciu widać..., podczas gdy na drugim...)There are some similarities between the pictures, such as... (Istnieje pewne podobieństwo między zdjęciami, takie jak...)However, there are also some differences, for example... (Istnieją jednak również pewne różnice, na przykład...)

Wyrażenie opinii:

I personally prefer the first picture because... (Osobiście bardziej podoba mi się pierwsze zdjęcie, ponieważ...)The second picture is more interesting to me because... (Drugie zdjęcie jest dla mnie bardziej interesujące, ponieważ...)I find the third picture to be the most thought-provoking because... (Uważam, że trzecie zdjęcie jest najbardziej skłaniające do refleksji, ponieważ...)

Wypowiedź na podstawie zadanego tematu (szkoły dwujęzyczne).

Rozpoczęcie prezentacji:

Today, I would like to talk about... (Dzisiaj chciałbym porozmawiać o…)Let's begin with... (Zacznijmy od…)The topic of my presentation is... (Tematem mojej prezentacji jest…)

Prezentacja argumentów:

There are several arguments in favour of... (Istnieje kilka argumentów za…)On the other hand, there are also some arguments against... (Z drugiej strony, istnieją również pewne argumenty przeciwko...)It is important to consider all sides of the issue before forming an opinion. (Ważne jest, aby rozważyć wszystkie strony problemu przed wyrobieniem sobie opinii.)

Podanie rozwiązania:

One possible solution to the problem is... (Jednym z możliwych rozwiązań problemu jest...)Another option would be to... (Inną opcją byłoby…)It is important to find a solution that works for everyone involved. (Ważne jest, aby znaleźć rozwiązanie, które będzie odpowiednie dla wszystkich zaangażowanych.)

Słownictwo

Słowa wyrażające zgodę:

I agree with you. (Zgadzam się z tobą.)I see your point. (Rozumiem twój punkt widzenia.)I think you're right. (Myślę, że masz rację.)

Słowa wyrażające sprzeciw:

I disagree with the statement that... (Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że...)I'm afraid I don't agree. (Obawiam się, że się nie zgadzam.)I see things differently. (Patrzę na to inaczej.)

Słowa wyrażające zgodę z pewnymi zastrzeżeniami:

I agree to some extent, but... (Zgadzam się do pewnego stopnia, ale...)I see what you mean, however... (Rozumiem, co masz na myśli, ale...)I can see your point, but I also think that... (Rozumiem twój punkt widzenia, ale myślę też, że...)

Słowa służące do wyrażenia wątpliwości:

I'm not sure about that. (Nie jestem tego pewien.)I'm not convinced. (Nie jestem przekonany.)I don't think so. (Nie sądzę.)

Słowa służące do łączenia wypowiedzi:

Moving on to the next point... (Przechodząc do następnego punktu…)Another aspect to consider is... (Innym aspektem, który warto rozważyć, jest…)Furthermore... / "Moreover... (Ponadto…)However... (Jednakże…)

Słowa służące do zakończenia wypowiedzi:

In conclusion,... (Podsumowując...)To sum up,... (Podsumowując...)In short,... (Krótko mówiąc...)All in all, I believe that,… (Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że…)Thank you for your attention. Do you have any questions? (Dziękuję za uwagę. Czy są jakieś pytania?)

Pytania do egzaminatora:

Could you please repeat the question? (Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani powtórzyć pytanie?)Could you clarify what you mean by...? (Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani wyjaśnić, co ma Pan/Pani na myśli przez…?)

Reakcja na pytanie zadane przez egzaminatora:

That's a good question... (To dobre pytanie…)I'm glad you asked that... (Cieszę się, że zadał/zadała Pan/Pani to pytanie…)Let me think for a moment... (Niech Pan/Pani pozwoli, że przez chwilę pomyślę…)

Prośba o pomoc:

Could you help me with... (Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani pomóc mi z…)I'm not sure I understand what you're asking. Could you give me more context? (Nie jestem pewien, czy rozumiem, o co Pan/Pani pyta. Czy mógłbym prosić o kontekst?)

Ogólne zasady oceniania wypowiedzi ustnych.

Każda wypowiedź jest oceniana zgodnie z następującymi kryteriami:

sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno (maksymalnie 18 punktów)

zakres środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów

poprawność środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów

wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego

płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów

W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się pod uwagę stopień realizacji przez zdającego czterech elementów wskazanych dla każdego zadania:

w zadaniu 1: omówienie czterech elementów podanych w poleceniuw zadaniu 2.: opis ilustracji (1 element) i odpowiedzi na trzy pytania (3 elementy)w zadaniu 3.: wybór ilustracji najlepiej spełniającej warunki wskazane w poleceniu i uzasadnienie wyboru (1 element), wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych ilustracji (1 element) oraz odpowiedzi na dwa pytania (2 elementy).

Zdający powinien nie tylko odnieść się do wszystkich wskazanych elementów każdego zadania, lecz także w każdym z nich rozwinąć swoją wypowiedź. W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się również pod uwagę następujące aspekty:

adekwatność wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego

zakres pomocy ze strony egzaminującego.

Ocena umiejętności językowych jest dokonywana dla całej wypowiedzi zdającego, począwszy od rozmowy wstępnej. W ocenie zakresu i poprawności środków leksykalno-gramatycznych bierze się pod uwagę ich zróżnicowanie i poprawność oraz wpływ ewentualnych błędów językowych na komunikację. W ocenie wymowy i płynności wypowiedzi bierze się pod uwagę poprawność wymowy w zakresie pojedynczych dźwięków, akcentowania czy intonacji, a także ogólną płynność wypowiedzi.

Porady na maturę ustną z angielskiego:

Przed egzaminem

Powtarzaj słownictwo i gramatykę. Skup się na zagadnieniach, które sprawiają ci trudności.Ćwicz opisywanie zdjęć i obrazków. Wykorzystuj różne techniki opisu, żeby stworzyć bogatą wypowiedź.Przygotuj się do rozmowy na różne tematy. Przeczytaj artykuły i obejrzyj filmy na różne tematy, żeby mieć o czym mówić.Ćwicz prowadzenie rozmowy. Poproś kogoś o nagranie swojej wypowiedzi i oceń ją.Jedz zdrowo i dużo śpij. W dniu egzaminu musisz być odpowiednio wypoczęty i skoncentrowany.

Podczas egzaminu

Przyjdź na czas. Spóźnienie może negatywnie wpłynąć na twoje samopoczucie i wynik egzaminu.Bądź pewny siebie i uśmiechaj się. Pamiętaj, że egzaminatorzy chcą cię ocenić, a nie zdyskwalifikować.Słuchaj uważnie pytań. Upewnij się, że rozumiesz, o co pyta egzaminator.Odpowiadaj na pytania w sposób wyczerpujący i zrozumiały. Używaj precyzyjnego języka i odpowiedniego słownictwa.Nie bój się zadawać pytań. Jeśli czegoś nie rozumiesz, poproś egzaminatora o wyjaśnienie.Mów wyraźnie i płynnie. Utrzymuj kontakt wzrokowy z egzaminatorem.Podsumowuj swoje wypowiedzi. To dobry sposób na podkreślenie najważniejszych punktów.

Po egzaminie

Nie analizuj swoich odpowiedzi. Nie ma sensu martwić się tym, co mogłeś powiedzieć źle.Skup się na przyszłości. Ciesz się z tego, że masz maturę ustną za sobą.

Dodatkowe wskazówki

Przygotuj sobie listę przydatnych zwrotów. Pomoże ci to w rozpoczęciu i zakończeniu wypowiedzi, a także w wyrażeniu opinii i sprzeciwu.Naucz się kilku idiomów i zwrotów kolokwialnych. Użycie ich w odpowiednim kontekście może zrobić dobre wrażenie na egzaminatorze.Czytaj książki i artykuły po angielsku. Poszerzysz dzięki temu słownictwo.Oglądaj filmy i seriale po angielsku. To dobry sposób na osłuchanie się z językiem.