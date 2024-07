28-latek doprowadził do prawdziwego armagedonu! Interweniowały wszystkie służby. Jego pasażera zabrał śmigłowiec

Wypadek na stoku. Śledztwo ws. śmierci 14-latka umorzone

Nie będzie żadnych zarzutów w związku ze śmiercią 14-latka, ofiary wypadku na stoku narciarskim w Krynicy-Zdroju. Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia br., gdy chłopak wjechał razem z dwoma kolegami w wieku 17 i 18 lat na wyłączoną z użytkowania trasę. Wszystko dlatego, że w tym czasie pracował tam ratrak, który był w dodatku przypięty do stalowej liny, żeby nie zsunął się ze stoku. O ile dwaj starsi nastolatkowie zauważyli ją i ominęli zagrożenie, o tyle 14-latek zahaczył o linę i stracił funkcje życiowe, który przywrócono mu po reanimacji. Po przewiezieniu do szpitala chłopiec zmarł jednak po kilku dniach.

Marta Grzywa z biura prasowego Polskich Kolei Linowych przekazała wtedy, że informacje o zamknięciu trasy znajdują się w miejscach wjazdu w formie homologowanych siatek i znaków ostrzegawczych, a oprócz tego jest tam również instalowana siatka odgradzająca. Prokuratura w Muszynie i tak sprawdzała w drodze śledztwa, czy trasa była odpowiednio zabezpieczona. Dalsza część tekstu poniżej.

