Młody kierowca wjechał w drzewo. 29-latek jechał bez pasów i prawa jazdy

Śmiertelny wypadek w powiecie iławskim. Policjanci ujawnili wstrząsające szczegóły
W poniedziałek (15 września), kilka minut po godz. 11, w powiecie iławskim, doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia ustalili wstępnie, że 29-letni kierowca hyundaia, wyjeżdżając z łuku drogi, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków ruchu, przez co stracił panowanie nad autem na prostym odcinku jezdni i uderzył w przydrożne drzewo.
Pomimo natychmiast podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. W trakcie czynności okazało się, że mieszkaniec Lubawy nie miał również uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a także zapiętych pasów bezpieczeństwa. Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora będą ustalać dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
CZYTAJ TEŻ: Dramat na drodze. 32-latek nie żyje, kierowca nic nie widział!
Źródło: KPP Iława
Polecany artykuł:
Jak zachować się na drodze?
Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.
Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Kierowca nissana huknął w drzewo. Tragedia na drodze pod Lidzbarkiem
Polecany artykuł: