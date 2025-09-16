Młody kierowca wjechał w drzewo. 29-latek jechał bez pasów i prawa jazdy

Śmiertelny wypadek w powiecie iławskim. Policjanci ujawnili wstrząsające szczegóły

W poniedziałek (15 września), kilka minut po godz. 11, w powiecie iławskim, doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia ustalili wstępnie, że 29-letni kierowca hyundaia, wyjeżdżając z łuku drogi, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków ruchu, przez co stracił panowanie nad autem na prostym odcinku jezdni i uderzył w przydrożne drzewo.

Pomimo natychmiast podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. W trakcie czynności okazało się, że mieszkaniec Lubawy nie miał również uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a także zapiętych pasów bezpieczeństwa. Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora będą ustalać dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Źródło: KPP Iława

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania