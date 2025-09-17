Rafał zginął od ciosów nożem, jego partnerka trafiła do aresztu. Zaskakujący zwrot w sprawie

24-letnia Paulina S. została aresztowana pod zarzutem usiłowania zabójstwa swojego byłego partnera w Olsztynie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie uchylił areszt tymczasowy, uzależniając zwolnienie od wpłacenia 50 tys. zł poręczenia majątkowego.

Czy Paulina S. działała w obronie koniecznej? Poznaj szczegóły sprawy, która budzi wiele pytań.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, na wniosek prokuratora, zastosował 10 sierpnia 2025 r. wobec Pauliny S. tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. 24-letnia kobieta jest podejrzana o usiłowanie zabójstwa, do którego miało dojść dwa dni wcześniej w jednym z mieszkań w centrum Olsztyna. Obrońca Pauliny S. zaskarżył tę decyzję, argumentując, że areszt jest niezasadny.

Paulina S. i Rafał K. przez kilka lat byli parą, ale w ich związku często dochodziło do kłótni. W nocy z 8 na 9 sierpnia, Paulina S. i Rafał K. wynajęli mieszkanie w centrum Olsztyna. Tam miało dojść do kłótni między nimi. Świadkowie widzieli Paulinę S. wybiegającą na ulicę. Po chwili był tam też Rafał K. Oboje wrócili do mieszkania i to wtedy Paulina chwyciła za nóż. Dwa ciosy, jeden w brzuch. Drugi – prosto w tętnicę udową. Krew lała się strumieniami. Sąsiedzi słyszeli, jak mężczyzna krzyczy. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, reanimowali 31-latka do przyjazdu karetki. Ostatecznie Rafała K. nie udało się uratować.

Paulina S. od pierwszego przesłuchania umniejszała swojej winie. Według niej… Rafał K. sam nadział się na nóż. W jej wersji – miał w szale rzucić się na nią, a nóż pojawił się między nimi „przypadkiem”. - Nie chciałam go skrzywdzić – miała powtarzać śledczym.

Sąd Okręgowy w Olsztynie, po rozpatrzeniu zażalenia, wydał 4 września 2025 roku postanowienie, w którym uzależnił uchylenie aresztu od wpłacenia poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych w ciągu 10 dni. Jak podkreślił sędzia Adam Barczak, oprócz poręczenia, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec Pauliny S. dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Jak wyjaśnił Sąd Okręgowy w Olsztynie, zastosowanie tych środków zapobiegawczych ma stanowić wystarczającą gwarancję, że podejrzana będzie przestrzegać zasad postępowania przygotowawczego. Sąd odwoławczy, po analizie zebranego materiału dowodowego, dostrzegł możliwość zakwalifikowania zachowania Pauliny S. jako działania w warunkach obrony koniecznej lub przekroczenia granicy obrony koniecznej.

W ocenie sądu, przewidywanie surowej kary, co było jedną z przesłanek zastosowania aresztu, jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu. Odrzucenie tej podstawy aresztowania skutkowało również odrzuceniem obawy ucieczki lub ukrywania się podejrzanej. Sąd uznał także, że obecnie nie występuje realna obawa mataczenia ze strony Pauliny S.

5 września 2025 r. poręczenie majątkowe w kwocie 50 tysięcy złotych zostało wpłacone, co skutkowało natychmiastowym zwolnieniem Pauliny S. z aresztu. Teraz, będąc na wolności, ale pod dozorem policji i z zakazem opuszczania kraju, będzie oczekiwać na dalszy rozwój postępowania.

Sprawa Pauliny S. nadal pozostaje otwarta i będzie przedmiotem dalszych czynności procesowych. Sąd będzie musiał dokładnie zbadać wszystkie okoliczności zdarzenia, aby ustalić, czy kobieta działała w obronie koniecznej, czy też przekroczyła jej granice. Od tego zależeć będzie jej dalszy los i ewentualny wyrok.

