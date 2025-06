Szukało ich ponad 100 osób, ale przegrali walkę z żywiołem. Tragiczny finał przyjacielskiego wypadu

To miały być spokojne dni nad wodą. Grupa młodych ludzi, w wieku od 15 do 19 lat, wynajęła domek nad jeziorem Małszewskim koło Szczytna (woj. warmińsko-mazurskie). Przyjechali z województwa łódzkiego. Paczka znajomych chciała odpocząć i nacieszyć się początkiem nadchodzących wakacji. Niestety, dla trzech nastolatków były to ostatnie wakacje.