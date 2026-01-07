Zima znów uderza w kolej. Pociągi na trasie Olsztyn-Szczytno odwołane

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2026-01-07 10:48

Zima nie oszczędza pasażerów pociągów w woj. warmińsko-mazurskim. Niedługo po tym, jak przywrócono ruch na linii Działdowo-Olsztyn, poranne utrudnienia pojawiły się w środę (7 stycznia) między Olsztynem a Szczytnem. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Autor: Mirandi/ Pixabay.com Zdj. ilustracyjne.
  • Warmińsko-mazurskie zmaga się z zimową aurą, która po raz kolejny sparaliżowała ruch kolejowy.
  • Po przywróceniu połączeń na trasie Działdowo-Olsztyn, silne mrozy spowodowały odwołanie pociągów między Olsztynem a Szczytnem.
  • W regionie obowiązują ostrzeżenia IMGW przed siarczystym mrozem, a pasażerowie muszą liczyć się z dalszymi utrudnieniami. 
  • Czy komunikacja zastępcza wystarczy, by poradzić sobie z kaprysami pogody?

Zima nadal daje się we znaki pasażerom, podróżującym pociągami w woj. warmińsko-mazurskim. We wtorek (6 stycznia) Polskie Linie Kolejowe przywróciły ruch pociągów na linii Działdowo-Olsztyn. Pociągi nie kursowały na tej trasie od 31 grudnia, kiedy to ekstremalnie niekorzystne warunki atmosferyczne, spowodowane intensywnymi opadami śniegu. stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego i podróżnych.

Gdy wydawało się, że to koniec problemów, pogoda raz jeszcze dała o sobie znać. Poranne utrudnienia u pasażerów podróżujących między Olsztynem a Szczytnem. W środę (7 stycznia) odwołano pociągi 90932 (Szczytno-Olsztyn) i 95910/1 (Olsztyn-Szczytno). Uruchomiono zastępczą komunikacją autobusową. Jak poinformowało Polregio, przyczyną utrudnień są warunki atmosferyczne. W nocy z 6 na 7 stycznia temperatura na Warmii i Mazurach było kilkanaście stopni mrozu.

W środę (7 stycznia) w kilku powiatach woj. warmińsko-mazurskiego obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia (żółty alert meteo) przed silnym mrozem. IMGW wydało ostrzeżenia dla powiatów:

  • mrągowskiego,
  • szczycieńskiego,
  • nidzickiego,
  • działdowskiego,
  • ostródzkiego,
  • olsztyńskiego i Olsztyna.

- Miejscami prognozuje się temperaturę minimalną w nocy około -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 0 km/h do 10 km/h – czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie przed mrozem I stopnia obowiązuje do czwartkowego poranka (8 stycznia). Możliwe jest przedłużenie ważności ostrzeżenia oraz dalsze aktualizacje ostrzeżenia.

