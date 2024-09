i Autor: Trela/REPORTER; X/@TygodnikOpolska/screen Zerwany most w Żywocicach; w tle powódź

Wielka woda podmyła most

Kluczowy most zerwany. Auto zawisło nad przepaścią. Droga krajowa nieprzejezdna

Most na drodze krajowej nr 45 pod Krapkowicami został zerwany przez wielką wodę. Na szczęście konstrukcja przeprawy wytrzymała napór fali powodziowej i nie została porwana, jednak żywioł spowodował wyrwę w moście, w której utknął jeden samochód osobowy. Most jest nieprzejezdny i przez dłuższy czas będzie wyłączony z użytkowania. Dojazd z Raciborza do Opola przez Krapkowice jest obecnie niemożliwy.