Głuchołazy powódź 2024. Niebywałe zniszczenia w mieście

Wielka woda nie odpuszcza, a skutki powodzi widać w wielu miejscowościach uzdrowiskowych - więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Uzdrowiska zalane! Powódź na południu Polski nie ustępuje. Gdzie jest najgorzej?

Dramatyczna sytuacja zauważalna jest także w Głuchołazach, czyli w miejscowości popularnej wśród kuracjuszy. Niestety - jak się okazuje - to właśnie tam jeden z ulubionych ośrodków pacjentów w mieście uległ częściowemu zniszczeniu. W sieci pojawiły się przerażające zdjęcia, które pokazują skalę zniszczeń. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Powódź w Polsce. W Głuchołazach żywioł nie miał litości

Głuchołazy to miasteczko w województwie opolskim, które niestety zostało całkowicie zalane przez Białą Głuchołaską, co doprowadziło m.in. do zniszczenia dwóch mostów. Sytuacja na miejscu jest dramatyczna i co rusz dowiadujemy się o kolejnych uszkodzeniach infrastruktury czy domostw.

Wielka woda nie szczędzi także punktów turystycznych, a w Głuchołazach najsłynniejszym tego typu miejscem bez wątpienia jest istniejący od 1882 roku ośrodek sanatoryjny i rehabilitacyjny "Skowronek". Niestety, lecz to właśnie w okolicy obiektu doszło do katastrofy, której nikt się nie spodziewał. Okazuje się bowiem, iż część budynku, a dokładnie ściana kaplicy bł. Luizy Merkert przy ośrodku "Skowronek" runęła. Na Facebooku pojawiły się już obrazki, na których widać, jak teraz wygląda owy teren. W naszej galerii zdjęć powyżej także znajdziesz fotografie przedstawiające skalę zniszczeń.

