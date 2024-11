i Autor: Google Maps, Shutterstock W rejonie ul. Hallera w Opolu doszło do zabójstwa. We wtorek, 5 listopada, tamtejsza policja poinformowała, że znaleziono tam zwęglone ciało

Przerażający mord

Zwęglone ciało na ulicy, to było zabójstwo! Policja zatrzymała 66-latka. Zbrodnia w Opolu

W rejonie ul. Hallera w Opolu doszło do zabójstwa. We wtorek, 5 listopada, tamtejsza policja poinformowała, że znaleziono tam zwęglone ciało, choć nie ustalono jeszcze tożsamości ofiary. Mundurowi zatrzymali za to podejrzanego o zbrodnię 66-latka. Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa i trafił do aresztu. W przeszłości był już karany i niedawno opuścił więzienie.