Zwłoki z ranami ciętymi, a obok toksyczne chemikalia! Przerażające odkrycie w Bystrzycy

Informacja o zdarzeniu dotarła do służby w środę późnym popołudniem (9 października). W Bystrzycy oddalonej kilkanaście kilometrów od Gniezna, w pomieszczeniu odnaleziono zwłoki mężczyzny. Co szokuje w tej w sprawie, na podłodze rozsypano substancję chemiczną, wydzielającą specyficzny zapach.

Jak podaje TVP3 Poznań, prócz 13 zastępów straży pożarnej wezwana została Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego z Poznania.

– Jest ona żrąca, w reakcji z wodą powoduje wydzielanie się gazów pożarowych, dlatego mówimy o możliwości powstania strefy wybuchowej, bardzo niebezpiecznej pod kątem działań ratowniczych – tłumaczy dziennikarzom TVP Poznań Jarosław Łagutoczkin, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

Według ustaleń portalu "moje-gniezno.pl", odnaleziony mężczyzna to osoba związana z firmą znajdującą się na terenie kompleksu i prawdopodobnie mieszkająca tam na co dzień. Co więcej, dziennikarze dotarli do informacji, że poszkodowany miał rany cięte brzucha i szyi. Obecnie nie są znane dokładne okoliczności jego śmierci, jednak wszystko wskazuje na to, że sam targnął się na swoje życie. Śledztwo prowadzi policja pod nadzorem prokuratury.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Tajemnicza śmierć młodej dziewczyny pod Łosicami. W polu znaleziono jej ciało