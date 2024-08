Bazzar czyli klimatyczny targ na Fosie. Oto, co można było kupić

Rodzina pięcioraczków z Horyńca jest nietuzinkowa, to pewne! Państwo Dominika i Vincent wraz z dziećmi przeprowadzili się do Tajlandii. Tam wynajęli willę i układają sobie życie na drugim końcu świata. Dzieci chodzą do szkoły, kąpią się w basenie, bawią się na plaży, próbują nowych potraw. Życie rodziny jest zdecydowanie kolorowe! Mama pięcioraczków w mediach społecznościowych dzieli się i tymi radosnymi nowinami, jak i trudami, niepokojami.

Medialna rodzina

Rodzinę Clarke obserwuje mnóstwo osób - jedni podziwiają słynnych rodziców za odwagę w zostawieniu wszystkiego za sobą i życiu w zupełnie nowym miejscu, a inni jawnie krytykują. Pani Dominika nie przejmuje się tym jednak i co jakiś czas publikuje nowości na swoim kanale. Wcześniej jeszcze w Polsce państwo Clarke mieli swój własny cykl "Pełna Chata".

Poniżej galeria: Nowy dom rodziny pięcioraczków

Wyznanie mamy pięcioraczków

Pani Dominika znana jest ze swojej otwartości w dzieleniu się nowymi doświadczeniami, przemyśleniami. Nie boi się mówić co myśli i czuje. Tym razem wraz z mężem zdecydowali się nagrać dowcipny film o bałaganie! Jak się okazuje, największym bałaganiarzem (a raczej bałaganiarą) jest sama pani Dominika!

- Bałagan? To moje drugie imię… jestem najgorsza w rodzinie pod tym względem, a kto u Was robi bałagan? - napisała.Wpis wywołał wiele komentarzy. To niektóre z nich:

- Dominiko masz wspaniałego męża bo ci pomaga w sprzątaniu i wychowaniu dzieci jesteście wspaniałym małżeństwem a przy waszej rodzince jest ciężko utrzymać porządek pozdrawiam - czytamy.

- Ja bardzo lubię porządek. Najgorszej bałagani u nas mąż, zaraz po nim dzieci 😂 - pisze kolejna internautka.

- Nie nooo..gdybym przy 11 dzieci zobaczyła porządek to bym się bardzo zdziwiła i była bardzo podejrzliwa:) pozazdrościć ze mąż chętnie sprząta. Podziwiam nieustająco - czytamy.

- Kiedyś przeczytałam bardzo mądre słowa, a mianowicie że tylko nudni ludzie mają nieskazitelnie czysto w domu 😉 i coś w tym jest Czysto jak czysto ale niektórzy na tym tle mają bzika i faktycznie muszą to być nudne osoby z nudnym życiem 😉 - to kolejny z komentarzy.

- Jak jest bałagan to znaczy że jest życie - pisze jedna z obserwujących.

