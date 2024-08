Szok i strach po brutalnej napaści na 13-latkę w Rzeszowie. Ofiara spojrzała w oczy oprawcy

Niewielu wie, że tutaj mieści się największy schron kolejowy na świecie. To trzeba to zobaczyć na własne oczy

To, co zrobił 13-latce nie mieści się w głowie! Zarzuty i areszt dla 29-latka z Kielc!

Szok w Rzeszowie. 13-latka przeżyła dramat

To się nie mieści w głowie. 29-letni Paweł M. z Kielc jest podejrzany o zgwałcenie 13-letniej dziewczynki! - Zdarzenie miało miejsce w godzinach wieczornych, 29 lipca bieżącego roku w Rzeszowie, w Parku Sybiraków. Paweł M. będąc pod wpływem alkoholu, grożąc 13-letniej mieszkance Rzeszowa wyrządzeniem krzywdy, doprowadził ją do obcowania płciowego, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia - powiedział nam Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Sprawca został ujęty na terenie stolicy województwa świętokrzyskiego. Przyznał się do strasznego czynu. Jak się okazuje - to nie pierwszy konflikt z prawem młodego mężczyzny.

Mieszkańcy Rzeszowa w strachu, a sprawcy grozi długa odsiadka

Paweł M. został aresztowany na trzy miesiące, ale można być pewnym, że za kratami posiedzi o wiele dłużej. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przekazał, że grozi mu od 5 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd na pewno weźmie pod uwagę przeszłość mieszkańca Kielc.

- Paweł M. był dotychczas wielokrotnie karany m.in. za przestępstwa kradzieży z włamaniem, niszczenia mienia oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. W dniu 5 sierpnia 2024 roku przeprowadzono czynności przesłuchania małoletniej pokrzywdzonej przy udziale psychologa. W toku czynności okazano tablicę poglądową, na której rozpoznała ona podejrzanego - przekazał Krzysztof Ciechanowski.

Mieszkańcy Rzeszowa nie ukrywają, że zdarzenie zasiało w nich uczucie strachu. - Zawsze czułam się tu bezpiecznie, ale teraz nie wiem, czy będę mogła spacerować z rodziną bez obaw - powiedziała "Faktowi" jedna z mieszkanek Podkarpacia. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych materiałach.

Galeria ze zdjęciami: Proces Grzegorza J., który jest podejrzany o zamordowanie żony