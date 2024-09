17-latka z Rybnika w te wakacje nie próżnowała pracując i oszczędzając zarobione pieniądze. Dziewczyna opiekowała się zwierzętami, a poza tym dostawała pieniądze od swoich dziadków. Nastolatka postanowiła wpłacić pieniądze do banku. Chodziło o 8 500 zł. Okazało się, że to za dużo i bank czasowo przejął część z tych pieniędzy. Ojciec nastolatki nie kryje oburzenia. - Niestety ku naszemu zdziwieniu kilkaset złotych przejął bank. Agnieszka wpadła w rozpacz, bo chciała wyjechać na kilka dni. A na razie musi się wstrzymać - powiedział w rozmowie z lokalnym portalem row.info.pl ojciec nastolatki. Mężczyzna nie rozumie, co sie stało. Na infolinii dowiedział się, że "nastolatek nie może mieć większego wpływu na konto, niż 8000 zł". W efekcie 500 zł czasowo zatrzymał bank. Mają wrócić na konto nastolatki w przyszłym miesiącu.

Portal row.info.pl opublikował informację, którą otrzymał z banku. Okazuje się, że chodzi o regulamin konta.

Kodeks cywilny określa zasady zarządu majątkiem dziecka, w tym tzw. zwykłego zarządu. [...] Czynności wykonywane w granicach zwykłego zarządu to dyspozycje obciążające konto, które łącznie nie przekraczają kwoty 8 000 zł w miesiącu kalendarzowym. Jeśli Ty lub Twój przedstawiciel ustawowy chcecie wykonywać czynności, które przekraczają granice zwykłego zarządu, musicie przedstawić nam zgodę sądu opiekuńczego - czytamy w komunikacie.

Dziennikarz row.info.pl rozmawiał w tej sprawie w prawnikiem. Jego zdaniem tłumaczenie banku jest absurdalne: - Kodeks cywilny w żadnym miejscu nie precyzuje, że małoletni nie może mieć wpływów większych, niż 8000 zł i że na dysponowanie taką kwotą trzeba mieć zgodę sądu - uważa adwokat.

