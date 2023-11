Czas na otwarcie drugiej linii "Elki" w Parku Śląskim. Nastąpi to jeszcze w tym roku

CO ZA TRAGEDIA!

Górnicy jechali do pracy, gdy autokary runęły do Jeziora Żywieckiego. Zginęło 30 osób

Pijany skopał drzwi... do zakładu pogrzebowego. Był w grobowym nastroju?

Atak na kierowcę autobusu w Gliwicach. 63-latek usłyszy co najmniej dwa zarzuty

Druga linia "Elki" zostanie otwarta jeszcze w tym roku

Na tę informację wielu z pewnością czekało. Coraz bliżej otwarcia drugiej linii popularnej "Elki" w Parku Śląskim w Chorzowie. Na trasie prowadzącej od Wesołego Miasteczka do nowej stacji przy Planetarium wszystko jest już praktycznie gotowe. Obecnie trwają ostatnie procedury. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to druga linia oficjalnie zostanie oddana do użytku w grudniu tego roku.

Park Śląski dodał także, że przygotowana zostanie specjalna oferta dla wszystkich osób, które będą chciały się przejechać dwoma liniami "Elki". Będzie obowiązywać bowiem promocyjna cena. Szczegóły mają zostać ujawnione wkrótce.

Dodajmy, że trasa drugiej linii będzie mierzyła 1840 metrów, podróż nią zajmie od 15 do 20 minut w jedną stronę, a z góry będzie można obserwować Śląski Ogród Zoologiczny.

W 2024 mamy doczekać się trzeciej nitki "Elki"

W niedalekiej przyszłości powstanie również trzecia linia "Elki". To oznacza, że historyczna trasa zostanie przywrócona w całości. Trzecia linia będzie mieć długość ok. 1750 metrów, a trasa będzie przebiegać od stacji Planetarium do Stadionu Śląskiego.

Trzecia trasa ma być gotowa pod koniec przyszłego roku.