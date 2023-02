Nie mieli kontaktu z sąsiadką. Strażacy weszli do domu przez okno. Makabryczny finał

Matka udusiła 2-letniego Mareczka? Magda nie wezwała karetki, zadzwoniła do męża

Gamów. Ciało 78-letniej kobiety w jednym z mieszkań

O tragedii informuje serwis "Nasz Racibórz". W niedzielę, 12 lutego strażacy udali się jednego z domostw przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Gamów w powiecie raciborskim. Dostali informację, że od dłuższego czasu nie ma kontaktu z lokatorką budynku. Jedno z okien było uchylone, dlatego strażacy postanowili właśnie tą drogą przedostać się do środka i sprawdzić, co się stało. - Po wejściu do budynku, w jednym z pomieszczeń ujawniono ciało około 70-letniej kobiety. Ze względu na stan zwłok odstąpiono od podejmowania czynności ratunkowych - informuje serwis "Nasz Racibórz". Jak przekazał nam nadkom. Mirosław Szymański, rzecznik raciborskiej policji, kobieta zmarła z przyczyn naturalnych. Nie stwierdzono udziału osób trzecich. Denatka miała 78 lat.

