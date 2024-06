Gdzie jest 15-letnia Amelia? Wyszła do koleżanki, od 4 dni nie ma z nią kontaktu

i Autor: Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

TAJEMNICZE ZAGINIĘCIE

Gdzie jest 15-letnia Amelia? Wyszła z domu do koleżanki. Od czterech dni nie ma z nią kontaktu

Zagadkowe zaginięcie 15-letniej Amelii Rzeszowskiej z Jasienicy. 15-letnia dziewczyna wyszła z domu w niedzielę, 16 czerwca, by udać się do swojej koleżanki z Bielska-Białej. Od tego czasu zniknęła, a jej bliscy nie mają pojęcia, co dzieje się z nastolatką i gdzie może przebywać. Policja pilnie apeluje o pomoc w poszukiwaniach.