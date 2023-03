Jak się kochać po bożemu i nie grzeszyć? Tego kościół zabrania w sypialni

Policjanci zatrzymali męża kościelnej. To on jest odpowiedzialny za wybuch w kamienicy w Katowicach?

Seks i grzech. Czego nie wolno robić w sypialni?

Sfera ludzkiej seksualności jest sprawą na tyle intymna, że zawsze wzbudza spore emocje. Współcześnie o wielu aspektach związanych z seksem mówi się bardzo otwarcie. Dlatego nauki Kościoła katolickiego, który pewne zachowania uznaje za grzech, wywołują zażartą dyskusję. Podejście duchownych jest krytykowane i uznawane jako staroświeckie oraz zbyt konserwatywne. Jednak stanowisko kościoła co do tego, co w seksie jest grzechem, a co nim nie jest, wydaje się dość klarowne.

Kościół na temat seksu

Najlepiej jest sprawdzić, co na temat seksu i relacji z partnerem lub partnerką jest napisane w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Jest tam szczegółowo opisane wiele aspektów związanych z szóstym przykazaniem - Nie cudzołóż. Katechizm wyjaśnia, co oznacza życie w czystości i jakie zachowania uznawane są za nieczyste. Nie znajdziemy tam szczegółowego opisu praktyk seksualnych, które są uznawane za grzech, ale znajduje się tam lista wykroczeń przeciwko czystości. Zalicza się do nich m.in. masturbację, prostytucję czy pornografię. W KKK możemy także wyczytać, że praktyki homoseksualne są "sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia" i "w żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane". Katechizm wychwala przede wszystkim życie w małżeństwie jako najwyższą formę intymnej relacji.

Jaki seks jest grzechem?

Jest cały szereg praktyk związanych z seksem, które kościół uznaje za niestosowne. Jednak w 2016 roku papież Franciszek zaapelował do spowiedników, by traktowali te sprawy bardziej po ludzku. W związku z tym kilka lat temu na łamach Super Expressu ukazał się artykuł, w którym ksiądz Ryszard Halwa tłumaczył, z czego i jak należy się spowiadać. Opublikowano wówczas krótką listę grzechów, o których należy powiedzieć w konfesjonale, ale bez wchodzenia w szczegóły.

